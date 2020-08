Faire vivre le cinéma – Clap de fin mitigé pour l’Yverdon Open Air Le Covid-19 n’a pas aidé la manifestation, qui a attiré plus ou moins le même nombre de spectateurs qu’en 2019 alors qu’elle proposait 10 soirées supplémentaires. Antoine Hürlimann

D’après l’organisatrice, le déficit de l’événement s’élève à près de 20’000 francs. D.R.

Un peu de déception mais pas d’amertume. À l’heure du bilan de la 2e édition de l’Yverdon Open Air qui s’est achevé samedi soir, Chahnaz Sibaï, directrice du cinéma Bel-Air et organisatrice de l’événement, annonce des résultats mitigés: au total, près de 1300 personnes sont venues regarder un film projeté dans la cour du château de la cité thermale. C’est autant que l’année dernière. Mais l’édition 2020, qui s’étalait du 21 juillet au 15 août, comptait 10 soirées supplémentaires.

«On savait que le nouveau coronavirus allait nous compliquer la vie mais j’espérais atteindre les 1500 spectateurs, confie l’organisatrice. Les gens ont peur de se rassembler – même en respectant les consignes sanitaires — et on voit aussi que leur porte-monnaie est impacté par la crise.» Elle reprend: «Et c’est sans compter sur les sorties de films qui ont été annulées.»

Satisfaction d’avoir fait vivre le cinéma

Cependant, Chahnaz Sibaï l’assure: elle est son équipe ont le sentiment du devoir accompli. «Même si nous avons une moyenne de 50 spectateurs par séance, c’est toujours cinq fois plus que ce que nous avons dans notre salle par jour au vu de la situation, explique-t-elle. Je crois que nous avons malgré tout réussi à faire vivre l’âme du cinéma.»

De fait, l’Yverdon Open air – qui disposait d’un budget de 50’000 francs – est dans les chiffres rouges. Toujours d’après la directrice du Bel-Air, les pertes seraient d’environ 20’000 francs. Le soutien de la Ville a donc été particulièrement précieux. «Nous bénéficions d’une garantie de déficit de 10’000 francs et nous allons discuter avec les autorités pour la suite, poursuit Chahnaz Sibaï. Le virus nous a empêchés de trouver des sponsors et des annonceurs, nous le payons aussi.»

Du côté de la Municipalité, on assure que ces résultats ne sont pas une surprise. «On savait que cela allait être difficile et c’est d’ailleurs pour cela que nous sommes venus en soutien, argumente Carmen Tanner, municipale en charge de la Culture. Nous avons voulu maintenir certaines activités culturelles durant l’été et nous ne le regrettons pas du tout. Au contraire. Ces prochains temps, les pouvoirs publics vont devoir être de vrais appuis à la Culture, on s’y attend.»

«Une des conséquences du Covid-19 est qu’il est désormais difficile de se projeter à long terme» Chahnaz Sibaï, directrice du cinéma Bel-Air et organisatrice de l’événement

L’avenir n’est pas rose pour autant. Y aura-t-il une 3e édition en 2021? «J’aimerais vous dire que oui, souffle l’organisatrice. Mais une des conséquences du Covid-19 est qu’il est désormais difficile de se projeter à long terme. Nous en avons envie. Mais cela dépendra de beaucoup de paramètres.»