Télécrochet musical – Clap de fin pour Antony Trice à «The Voice» Malgré son interprétation pleine d’assurance du «Hallelujah» de Leonard Cohen, le parcours du chanteur baulméran s’arrête au stade des demi-finales. Frédéric Ravussin

De son propre aveu, Antony Trice reconnaît que l’expérience «The Voice» l’aura fait grandir. FLORIAN CELLA

Il y a forcément un peu de déception. Mais elle s’estompera assurément. «Avec le temps», comme chantait Ferré. Et elle laissera place à une fierté légitime face au magnifique parcours accompli par Antony Trice dans cette neuvième saison de «The Voice». Samedi, le chanteur baulméran a prouvé sa valeur, a fait une belle démonstration des progrès accomplis depuis le début de son aventure parisienne, a été adoubé par les quatre membres du jury – son coach Marc Lavoine en tête –, mais a été recalé aux portes de la finale par les téléspectateurs dont les votes lui ont préféré Gustine, Antoine Delie, Abi et Tom Rochet.

L’autodidacte ne devra jamais oublier qu’il a poussé son «Casting» de janvier (le titre de Christophe Maé qui lui a ouvert tout grand les portes du télécrochet de TF1) en une superbe expérience qui l’a conduit jusqu’en demi-finale. Même si, évidemment, la déception se comprend, surtout au vu de son interprétation sobre, mais poignante de «Hallelujah» de Leonard Cohen, standard maintes fois repris. «On est parti d’un cri (ndlr: allusion à sa première performance pour l’émission), mais ce soir il a réussi à condenser toutes ses émotions. Il est là et il chante ouvertement», a lâché Marc Lavoine, manifestement comblé par le travail accompli par son poulain. «Si des gens avaient encore des doutes sur ta capacité à être chanteur, ce soir, ils sont rassurés», a réagi Pascal Obispo.

Le jeune homme de 24 ans l’a bien compris. Au terme de son passage qui a claqué sur la scène de l’émission comme un remerciement, Antony Cornu – son nom à la ville – a résumé en deux phrases toutes simples, sincères, tout ce qu’il a gagné depuis le début de l’année. «Je suis arrivé ici comme un petit gamin perdu et au fil des émissions, des répétitions et des discussions, je me suis vu grandir. Aujourd’hui, je peux découvrir un Antony chanteur.» Et là-haut, Emanuelle, sa sœur bien trop tôt disparue pour qui il chante, est à n’en point douter très fière de son petit frère devenu grand. Comme le sont ses parents. Hallelujah.