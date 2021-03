Vie sociale chamboulée – Clap de fin pour la poignée de main? Voilà presque un an qu’on ne se sert plus du tout de ce geste qui fluidifiait pourtant si bien nos échanges. Geneviève Comby

Barack Obama, alors président, imaginait-il que son coude contre coude qui avait tant fait parler supplanterait la poignée de main quelques années plus tard? Pete Souza/The White House

On le fait sans réfléchir. On le faisait, du moins. À quand remonte votre dernière poignée de main? Difficile à dire, probablement. Plusieurs mois sont passés depuis que ce geste rituel, cet automatisme symbolique, a disparu de notre quotidien. Reviendra-t-il un jour? L’infectiologue en chef des États-Unis, le désormais célèbre Anthony Fauci, espère bien que non. «On ne devrait plus jamais se serrer la main, disait-il en avril dernier déjà. Cela contribuerait à prévenir le Covid, mais aussi à réduire considérablement les cas de grippe.»

Impossible de lui donner tort. En temps de pandémie, il faut savoir s’adapter. Un des premiers messages martelés par les autorités sanitaires portait sur la nécessité impérative de se laver les mains et de se méfier de tout ce que nous touchons. Notamment les autres et en particulier leurs pognes, véritables pouponnières à germes (lire l’encadré).