Un phénomène sur le Vendée Globe – Clarisse Crémer, navigatrice de la nouvelle vague Pour son premier Vendée Globe, la jeune femme incarne la nouvelle manière de communiquer des marins au large. Florian Müller

Clarisse Crémer, titi parisienne sortie d’HEC, s’est lancée dans une courageuse aventure qu’elle raconte assidûment sur les réseaux, le verbe léger, loin des poncifs façon vieux loups de mer toujours de mauvais poil. AFP

C’est la curiosité de ce Vendée Globe 2020. Clarisse Crémer, 30 ans, premier tour du monde et une capacité à se raconter qui fait mouche. Par exemple: une tasse de thé qui lui échappe dans les fracas de l’Atlantique.

«Je me suis fait un grand mug de thé comme je ne m’étais encore jamais fait depuis le début, raconte-t-elle. Je l’ai intelligemment coincé entre mes jambes et je l’ai renversé dans son intégralité sur mon pubis.» Résultat des courses, une vilaine brûlure à l’entrejambe, mais pas de quoi lui faire perdre une bonhomie communicative.

«C’est débile, je suis vraiment crétine… On va en profiter pour faire un petit moment d’éducation: faites attention quand vous vous servez de l’eau bouillante à la maison!» Avant «Clarisse se brûle le pubis», on avait notamment eu droit à «Clarisse pêche un crabe» et «Clarisse est en panique à l’approche de la tempête». Des histoires assidûment contées sur les réseaux, l’œil vif et le verbe léger, loin des poncifs façon vieux loups de mer toujours de mauvais poil.