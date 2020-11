La syndique de Bussigny veut rempiler – Claudine Wyssa lâche les communes vaudoises, mais pas la sienne À l’Exécutif depuis 2002, Claudine Wyssa sera à nouveau candidate à la Municipalité de Bussigny en mars prochain. Elle quittera d’ailleurs la présidence de l’UCV pour mieux se consacrer à sa ville. Julien Lambert

À la tête de la commune de Bussigny depuis 2009, Claudine Wyssa briguera un cinquième mandat au printemps de l’année prochaine. Alexandre Grieu

Alors que de nombreux élus de premier plan annoncent leur retrait depuis quelques semaines, la syndique de Bussigny Claudine Wyssa ne les imitera pas: elle brigue en effet un cinquième mandat dans «sa» ville. «J’y ai beaucoup réfléchi, car c’est un engagement qui est tout sauf anodin. Mais j’aime Bussigny, et ça vaut la peine de s’investir pour cette commune. Et puis j’ai croisé plusieurs personnes qui m’ont demandé de continuer. Ça a compté dans mon choix.»

À bientôt 67 ans, n’est-ce pas le moment de favoriser un certain renouvellement en laissant sa place? «J’ai la conviction d’avoir fait mon job jusqu’ici et que je peux encore apporter quelque chose, explique celle qui a rejoint l’Exécutif en 2002. Même si le travail de syndique n’est pas toujours simple, je ne me sens pas fatiguée. Dans le contexte actuel, je pense également que l’expérience acquise dans le passé me permettra de mettre à disposition des éléments dont la population pourrait avoir besoin.»