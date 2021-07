De Hollywood à Altdorf – Claudio Fäh, des Alpes uranaises à Los Angeles et retour Le réalisateur suisse revient sur ses terres d’origine pour tourner pour la première fois de sa carrière une saison de la série «Wilder» pour la SRF. Rencontre.

KEYSTONE

Depuis vingt ans réalisateur de films d’action à Los Angeles, il est revenu dans les Alpes uranaises, son canton d’origine, pour tourner la quatrième saison de «Wilder», la série policière à succès de la SRF. Rencontre avec Claudio Fäh, qui évoque dans le détail cette première expérience dans l’univers des séries.

«Vous travaillez dans l’industrie?» C’est la question à laquelle on n’échappe pas dans de nombreuses soirées de Los Angeles, où vit et travaille le réalisateur d’Altdorf. L.A. vit et respire le cinéma, raison pour laquelle Claudio Fäh a émigré aux États-Unis à l’âge de 24 ans, «par pure naïveté et crédulité», sourit-il.

Hollywood a toujours été l’objectif pour l’adolescent et le jeune homme de l’époque, qui tournait déjà alors des films avec des mouvements de caméra ambitieux. Le cinéma d’action commercial, qui le fascinait dans son enfance, continue d’enchanter le réalisateur de films grand public tels que «Northmen – A Viking Saga».

«Les films qui m’ont intéressé en tant que jeune cinéaste n’ont pas été réalisés en Suisse», poursuit Claudio Fäh. «J’ai également eu l’impression que les réalisateurs émergents étaient plutôt rejetés qu’invités à rejoindre le milieu.»

Alors qu’aux États-Unis, il a vécu l’inverse: «Tout le monde vous comprend ici quand vous dites que vous venez d’un petit village de Suisse et que vous tentez votre chance. L’attitude est dès le départ optimiste, les gens enthousiastes à l’idée de nouvelles perspectives et de nouveaux talents.» Bien sûr, la concurrence reste rude, mais l’offre gigantesque et l’énergie du milieu sont très stimulantes.

«Un coup de chance»

Claudio Fäh vit avec sa femme, Helvète elle aussi, et ses deux filles à Culver City, que l’on nommait autrefois «The Heart of Screenland» et où ont été tournés dans les années 30 et 40 des films emblématiques tels qu’«Autant en emporte le vent». Pour le cinéaste, c’est aujourd’hui «une ville de classe moyenne endormie, de plus en plus peuplée de grosses firmes comme Amazon ou AppleTV ou HBO».

Au début de l’année, Claudio Fäh a délaissé à plusieurs reprises son foyer américain pour rallier Altdorf et les Alpes environnantes. La quatrième saison de «Wilder», dont le montage vient tout juste d’être bouclé, a été tournée à Glaris et sur l’Urnerboden. «Le lien personnel que j’ai avec cette région est un coup de chance, j’avais passé beaucoup de temps là-haut avec mon cousin à l’époque. Un lieu de folie, très cinématographique quelle que soit la météo.»

Les épisodes, diffusés dès janvier 2022, promettent d’y puiser leur lot de ténèbres. Claudio Fäh dit aussi ne pas avoir été appelé pour «imiter un film suisse» mais oser une approche différente. Les thèmes abordés – la perte, la famille, la culpabilité – ne sont d’ailleurs pas proprement suisses mais universels.

Ce qui paraît davantage venir du cœur des Alpes, c’est une certaine culture du secret, une certaine réserve émotionnelle et le fait de garder la face au sein de la communauté. «En termes d’atmosphère, «Wilder» me fait penser à «Twin Peaks» ou «Fargo»: un village idyllique en apparence, où tout le monde se connaît, mais avec beaucoup de squelettes dans le placard», note encore le réalisateur.

«Follement gratifiant»

Avec cette saison de «Wilder», Claudio Fäh touche pour la première fois au monde des séries. «Construire une histoire sur six heures est follement gratifiant, également pour les acteurs», au sujet desquels il ne tarit pas d’éloges. Outre le duo d’enquêteurs interprété par Sarah Spale et Marcus Signer, on y retrouve Sebastian Rudolph («Dark») ou les Bernois Sabine Timoteo et Nicolas Rosat.

Les allers-retours du cinéaste entre la Suisse et les États-Unis ne sont pas terminés. Claudio Fäh supervisera la conception sonore de «Wilder» via Zoom depuis les États-Unis, puis reviendra à Zurich pour le mixage. La réalisation en dialecte, «pour une fois!» a aussi ravi l’Uranais: «Les nuances, le contexte culturel qui accompagne chaque mot, enrichissent de détails cette œuvre.»

Comme pour chaque projet sur lequel il travaille, il assure avoir tout donné, s’être «complètement perdu» dedans, «comme s’il s’agissait du dernier». La modestie helvétique transparaît lorsqu’il ajoute vouloir «prouver que m’engager était la bonne décision».

Après «Wilder», le réalisateur enchaîne sur plusieurs projets cinématographiques. Au programme, le film d’action «Acolyte» du scénariste de la série à succès «John Wick», d’après ses dires «un thriller de requins avec un twist spécial à la clé», et la série «Modus Vivendi» qui se concentre sur l’industrie pharmaceutique.

