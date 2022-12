Cyclisme sur piste – Claudio Imhof remporte la Ligue des champions d’endurance Au terme d’une dernière course dingue, le pistard Thurgovien a remporté d’un rien le classement général d’endurance de cette compétition créée en 2021.

Vainqueur du classement général de l’endurance de la Ligue des champions 2022, Claudio Imhof a a vécu «l’un des plus beaux moments de [s]a carrière». Track Champions League

C’est peu dire que Londres réussit à Claudio Imhof. En 2016, le Thurgovien de 32 ans y avait décroché le bronze du scratch aux Championnats du monde. L’an dernier, il y avait également remporté une course dans la même discipline, dans le cadre de la première édition de la Ligue des champions sur piste, compétition créée par l’UCI pour rassembler le gratin mondial des pistards. Ce samedi soir, tard, c’est encore dans la capitale anglaise qu’il a réalisé l’un des plus grands accomplissements de sa carrière. Claudio Imhof s’est adjugé le classement général de l’endurance de la Ligue des champions, à l’issue d’une dernière course dantesque.

Londres accueillait la cinquième et ultime étape de la compétition. Le Suisse se présentait à égalité de points avec Sebastian Mora Vedri à l’orée des deux courses restantes. Moins bien classé lors du scratch (7e contre 4e), Imhof n’avait pas d’autre choix que de terminer devant l’Espagnol à l’élimination pour espérer rafler le trophée.

Mission accomplie puisqu’il s’est hissé à la deuxième place, derrière le Britannique Oliver Wood, pendant que son concurrent échouait au pied du podium (4e). Tous deux ont bouclé la compétition avec le même nombre de points (125) mais la victoire finale est revenue au Thurgovien à la faveur d’un meilleur résultat lors de la dernière course.

11e de la précédente édition, Claudio Imhof s’affirme toujours plus parmi les cadors de la piste. Ce sacre lui a provoqué d’intenses émotions. Évoquant «une expérience de fou», dans des propos rapportés par Swiss Cycling, il a vécu «l’un des plus beaux moments de [s]a carrière», avant de déclarer que ces instants «resteront gravés à jamais dans [s]a mémoire».

Imhof était le seul Suisse engagé dans cette Ligue des champions sur piste 2022 chez les hommes. Du côté des dames, l’Argovienne Michelle Andres (25 ans) s’est classée 15e du classement général de l’endurance, remporté par l’Américaine Jennifer Valente. Un classement général était également établi pour le sprint. Celui-ci est revenu à l’Australien Matthew Richardson et à la Française Mathilde Gros.

BCH

