Ski alpin – Le cadeau de Noël au champion du monde Clément Noël était largement en tête quand il a raté la dernière porte d’un slalom finalement remporté par Sebastian Foss-Solevaag. Loïc Meillard, 6e, a sauvé le camp suisse d’une déroute Sport-Center

Le Norvégien Foss-Solevaag n’en croit pas ses yeux, c’est lui qui a gagné à Madonna di Campiglio. AFP

Il ne skiait pas, il volait! Mais cela n’a pas suffi, la faute à cette dernière porte qu’il a ratée alors qu’il avait course gagnée. Dix jours après avoir mis le feu sur la Face de Bellevarde de Val-d’Isère, Clément Noël «tout-puissant» avait de nouveau fait très fort ce mercredi soir à Madonna di Campiglio avant de franchir la ligne d’arrivée sur le dos.

Il ne restait qu’une porte quand le Français Clément Noël s’est couché… AFP

Le géant français de 24 a dû laisser la victoire au Norvégien Sebastian Foss-Solevaag qui a accueilli ce cadeau inespéré comme une bénédiction. Le champion du monde de slalom, qui accusait plus d’une seconde de retard sur le Français, a fêté un premier succès sous les projecteurs de la Canalone Miramonti. Il a finalement battu l’autre Tricolore Alexis Pinturault de 10 centièmes et le Suédois Kristoffer Jakobsen, déjà deuxième en Tarentaise, de 11 centièmes.

La remontada de Meillard

Vingt-neuvième de la première manche, Loïc Meillard a finalement sauvé le camp suisse en remontant au… 6e rang. Il a suffi que le Valaisan sorte de réserve et lâche les chevaux. En revanche, Luca Aerni, qui avait de bonnes chances de podium après le premier tracé, a glissé à la 17e place, juste devant Ramon Zenhäusern, également en retrait sur le parcours piqueté par son entraîneur Matteo Joris. Touché à l’épaule après une chute en octobre mais aussi au dos, le Haut-Valaisan peut avancer des circonstances atténuantes.

Yule et Nef éliminés

Ce deuxième slalom de la saison n’a pas souri non plus à Daniel Yule. Deux fois victorieux ici en 2018 et 2020, dans cette ambiance qu’il adore, le Valaisan de La Fouly s’est retrouvé relégué à la 36e place et éliminé des 30 rescapés, tout comme Marc Rochat (31e, à 2’’24), Sandro Simonet (39e à 2’’52), Reto Schmidiger (44e à 2’’97) et Noël Von Grünigen (46e à 3’’26). Le Genevois Tanguy Nef, qui avait brillé à Val-d’Isère (4e) avant de sortir, a connu, lui, la même désillusion.

Tout ce beau monde, à commencer par Clément Noël, aura l’occasion de prendre leur revanche le 6 janvier à Zagreb.

