L’Antiquité à l’écran – Cléopâtre restaure l’histoire sur Netflix La série documentaire sur la dernière pharaonne d’Égypte mêle les propos d’historiens à des scènes jouées par des acteurs. Décryptage d’un nouveau regard. Namya Bourban

La série documentaire «La Reine Cléopâtre» est disponible sur Netflix depuis le 10 mai dernier. NETFLIX

Un voyage de plus de 2000 ans jusqu’en Égypte antique. Voilà ce que proposent la réalisatrice Tina Gharavi ainsi que la productrice et narratrice Jada Pinkett Smith avec la nouvelle série documentaire «La Reine Cléopâtre», disponible sur Netflix. Ses conquêtes, ses amours, ses défaites. On revient sur plusieurs pans cruciaux du parcours légendaire de la pharaonne. De son accession au trône à sa mort qui, encore aujourd’hui, demeure parsemée de mystères. Le tout, illustré et expliqué par des interventions d’historiens et des scènes jouées par des acteurs.