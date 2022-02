L’invité - Climat: agir à hauteur de l’urgence

Inondations, éboulements, sécheresses: les extrêmes climatiques se succèdent à un rythme inédit. Les dégâts, les ravages augmentent cruellement. Les diversités animales et végétales sont en passe de s’effondrer. Déposé il y a quinze ans sur le sujet, mon postulat entendait prévenir alors les fléaux maintenant répandus. Années perdues…

Le Grand Conseil a enfin prononcé l’urgence climatique au printemps 2019. Les Vert∙e∙s et d’autres collègues ont multiplié les propositions, pour réduire les gaz à effet de serre, pour s’adapter, pour documenter.

Le Conseil d’État a promis de réduire de plus de 50% les émissions de carbone d’ici huit ans. Vaud peine cependant à en prendre le chemin. La mobilité fossile encombre les routes. L’isolation et la rénovation énergétique des bâtiments devraient tripler la cadence pour tenir le cap. Les institutions de santé – 16% du produit intérieur vaudois – ont diminué leur propre objectif à moins d’un cinquième de leurs émissions.

«Il serait raisonnable de confier à une assemblée citoyenne la capacité de soumettre des suggestions à la hauteur de l’urgence.»

En juin 2020, les sept ministres cantonaux présentaient leur plan climat, en prévenant d’emblée qu’il faudrait d’autres plans par la suite pour réussir. Quelques mesures fortes ont suivi, en faveur du bois et des transports publics en particulier. Mais le chef des Finances a rapidement limité les ambitions: les ressources restent maigres et plafonnées sur cinq ans.

Sensation le 10 février: la majorité du Conseil d’État appelle à soutenir l’initiative verte pour protéger le climat. Les placements, les investissements des institutions vaudoises devront plus vite abandonner le charbon, le pétrole et le gaz – pour financer massivement les énergies renouvelables.

Le Canton prépare un plan climat de deuxième génération désormais. Le sujet est digne d’une démocratie participative, que j’ai demandée sur le plan cantonal. Il serait raisonnable de confier à une assemblée citoyenne la capacité de soumettre des suggestions à la hauteur de l’urgence.

Représentativité et légitimité

Tirée au sort, l’assemblée serait composée de personnes d’âges, de régions, de genres, de types de formations et de revenus différents. Renseignée et documentée, elle dégagerait ses propositions par consensus. Sur cette base, le gouvernement vaudois édictera les mesures décidées avec une légitimité forte, pour tenir son propre calendrier: diminuer de moitié les émissions en 2030, réaliser la neutralité carbone vingt ans plus tard.

Il ne s’agit pas seulement de respecter l’Accord de Paris, signé en 2015, de vouloir égaler les engagements pris par l’Union européenne en faveur du climat. Nous voulons d’abord préserver le cadre de vie de nos enfants et petits-enfants. Nous pouvons encore espérer plus de sobriété, de solidarité et de partage, une diversité sauvegardée des espèces, une planète moins surchauffée. Cette vision déterminera le choix des personnes que nous élirons au parlement et à la tête du canton le 20 mars.

