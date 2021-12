C’est vous qui le dites 21 décembre - Climat, CFF, Daniel Brélaz, vaccination

CFF

La suppression des horaires de poche

Le 12 décembre, lorsque je suis allé comme chaque année me procurer les horaires de poche, au guichet des CFF, on m’a gentiment indiqué que vu que la demande a fortement baissé, ils ne sont plus imprimés! Pour moi, c’était comme recevoir un coup de massue!

Je demande comment connaître les horaires, vu que je n’ai qu’un simple natel et on me répond que comme j’ai un ordinateur, il n’y a qu’à utiliser ce système, ou me procurer l’indicateur des CFF mais un peu lourd pour transporter avec soi. Une fois à la maison, après avoir bien réfléchi, je me suis procuré l’indicateur Suisse (en 2 volumes, ouest et est). Pesé sur ma balance de cuisine, 1,4 kg d’informations.