Climat

Honte aux activistes qui labourent les golfs

De la violation de domiciles à la déprédation de biens privés, on est bien loin de l’État de droit et du respect de la propriété dont nous sommes si friands. Et lorsque Madame Delphine Klopfenstein Broggini, présidente des Verts de Genève, parle à la télévision du pacifisme de ces actions, elle a une drôle d’idée de notre démocratie.