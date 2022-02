C’est vous qui le dites 22 février - Climat, La Fontanelle, Amnesty International

Amnesty International

Une dent contre Israël

À propos de l’article intitulé «Israël doit mettre fin à ce système d’apartheid» («24 heures» du 2 février 2022).

Amnesty a une dent contre Israël: ses succès économiques et scientifiques rendent jaloux, la judaïté de ses leaders réveille l’antisémitisme, son mode de vie proche du nôtre le rend accessible aux mêmes critiques. Et puis, ce pays n’est pas si éloigné, ce qui rend l’injustice plus sensible et les sévices plus odieux. Pour Amnesty, l’essentiel «est de choquer, mais c’est le but».