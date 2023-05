Le 18 juin ne sera pas synonyme, dans le Pays de Vaud, uniquement de vote sur la «loi climat», contre-projet indirect à l’initiative dite «pour les glaciers». Les citoyennes et citoyens de notre canton vont en effet devoir également se prononcer sur une initiative cantonale, visant elle aussi à mieux protéger notre climat et plus généralement notre environnement.

Déposé en décembre 2019 avec plus de 14’000 signatures valables, le texte lancé par les Verts vaudois demande d’inscrire dans la Constitution cantonale le principe de la protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique.

«À quoi bon agir localement si on continue à investir dans les énergies fossiles ailleurs?»

La lutte contre les dérèglements climatiques fait partie des enjeux majeurs de notre temps. Si on n’agit pas de manière rapide et décidée pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les conséquences pour notre qualité de vie et pour celle des générations futures risquent d’être catastrophiques.

Notre pays s’est engagé, en ratifiant les Accords de Paris pour le climat, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, jusqu’à atteindre la «neutralité carbone» en 2050. Ces objectifs aussi ambitieux que nécessaires ne pourront être tenus que si les cantons et les communes mettent également la main à la pâte. C’est justement ce que souhaite l’initiative cantonale, en demandant à ces collectivités de prendre en considération les aspects climatiques dans leurs politiques publiques.

Autre aspect fondamental de ce texte: l’implication des personnes morales détenues par l’État et les communes, comme certaines caisses de pension ou la banque cantonale, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À quoi bon agir localement, par exemple en remplaçant les chauffages à mazout ou au gaz des bâtiments publics par des alternatives plus écologiques, si on continue à investir dans les énergies fossiles ailleurs? En se fixant des objectifs climatiques en matière d’investissements, ces entreprises renforcent également la sécurité de leurs placements: le coût d’extraction des énergies fossiles ne fait qu’augmenter, alors que celui des énergies renouvelables diminue et que celles-ci se développent rapidement. Pour les retraites des Vaudoises et des Vaudois, un franc investi dans la production de panneaux solaires est donc bien plus profitable à long terme qu’un franc investi dans un puits de pétrole…

Large soutien

Cette initiative, soutenue par une large palette d’associations et partis politiques, ainsi que par une majorité du Grand Conseil et du Conseil d’État vaudois, est donc un outil nécessaire pour respecter nos engagements internationaux en matière de protection du climat.

Le 18 juin prochain, nous avons la possibilité de mettre notre canton sur les rails de la durabilité, et d’apporter notre pierre à l’édifice de la lutte globale contre le réchauffement climatique. C’est donc avec conviction que je glisserai un grand oui dans l’urne.

Alberto Mocchi Afficher plus Député Vert

