Il y a peu encore, le Royaume-Uni pouvait être cité en pays modèle. Il fut un des premiers à se fixer un objectif de neutralité pour 2050, avec des étapes très précises, en décidant par exemple de bannir les nouvelles voitures à essence dès 2030. Et de fait, depuis l’an 2000, le Royaume-Uni a fortement réduit ses émissions de gaz à effet de serre, développé les énergies renouvelables et mis à l’arrêt les centrales à charbon qu’il exploita en pionnier à partir du XVIIIe siècle.

Or, à moins d’un retournement, le Royaume-Uni pourrait bien être le premier État dit développé et riche à abandonner ses objectifs climatiques! Certes, le premier ministre Rishi Sunak ne le dit pas ouvertement mais, comme l’écrivent les éditorialistes du pays, il en prend le chemin, en multipliant les reculades en tous genres (subsides diminués, autorisations d’éoliennes bloquées, réexamen de l’interdiction des nouvelles voitures thermiques, etc.). Et le même gouvernement vient d’autoriser de nouvelles concessions gazières et pétrolières en mer du Nord alors même qu’il sait que de telles concessions sont incompatibles avec les objectifs de neutralité carbone.

La haute autorité de surveillance indépendante, le Comité climatique britannique, s’en inquiète dans son dernier rapport au gouvernement et au Parlement. À le lire, le Royaume-Uni a perdu «son leadership» environnemental et «les progrès sont aujourd’hui beaucoup trop lents». À tel point que les milieux scientifiques et plus de 600 ONG environnementales représentant 20 millions de membres ont écrit au premier ministre, l’exhortant à respecter les engagements figurant en toutes lettres dans le manifeste électoral du Parti conservateur!

«C’est le début de la fin du consensus britannique sur l’objectif de la neutralité carbone.» Janan Ganesh, «Financial Times»

La raison de la volte-face du gouvernement de Rishi Sunak dont les commentateurs disent qu’il n’a aucune conviction idéologique sinon celle de conquérir le pouvoir coûte que coûte? Il serait ébranlé par une défaite surprenante des Travaillistes dans une élection locale de la banlieue de l’ouest londonien. Les Travaillistes ont perdu un siège de député dans la polémique déclenchée par l’introduction d’une taxe routière pénalisant les voitures les plus polluantes dans les zones résidentielles. Les stratèges conservateurs y voient un avertissement. Si le principe de la neutralité carbone en 2050 est bien accepté, si les énergies renouvelables sont globalement plébiscitées par la population, toute idée de taxe ou d’éventuelles restrictions est rejetée par l’électorat populaire. Qui ne veut pas renoncer à ses chauffages à gaz pour des pompes à chaleur et craint que les prix des voitures électriques deviennent dissuasifs, sans parler des billets d’avion.

Peu importe le vrai ou le faux dans les arguments, la politique britannique n’écoute plus les scientifiques, ni les économistes, qui dans leur très grande majorité s’offusquent des reniements des conservateurs. Et à l’évidence, le salut ne viendra pas des Travaillistes, qui sont tétanisés à l’idée de devoir défendre des mesures perçues a priori comme impopulaires par un électorat échauffé par les éditoriaux simplistes et violents des tabloïds. C’est un choix politique de court terme qui ne fera que des perdants, selon le «Financial Times». Comme l’écrit l’éditorialiste Janan Ganesh: «C’est le début de la fin du consensus britannique sur l’objectif de la neutralité carbone.» Un tabou est brisé, comme le fut avant lui l’idée de quitter l’Union européenne. Une inflation mal contrôlée, alimentée par les conséquences du Brexit et la guerre de la Russie contre l’Ukraine, a agi comme un poison. Le Royaume-Uni a mis le doigt dans un engrenage électoraliste qui risque d’inspirer beaucoup de dirigeants qui rêvent de briser le consensus de la neutralité carbone, à commencer par les sympathisants de l’UDC en Suisse, qui y pensent sans jamais oser en prononcer les mots.





Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

