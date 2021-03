Climat

Pour une écologie d’espoir

Le Groupe intergouvernemental d’experts internationaux sur le climat (GIEC) demande des réaménagements alimentaires pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Invité récemment à un débat télévisé, l’un de ces experts a affirmé qu’une forte réduction de la consommation de viande serait «une bonne chose», car selon le GIEC, l’agriculture et l’élevage bovin seraient responsables d’environ 20% de la pollution atmosphérique. En tant qu’ancien agriculteur, respectueux de la nature, j’ai envie de dire: «de quoi j’me mêle?!» Lors du débat, ce monsieur a affirmé que dans une dizaine d’années, il y aurait un effondrement général avec une fin du monde programmée. Les climatologues du GIEC annonçaient également la quasi-disparition de la neige dans les Alpes et les Préalpes, mais cet hiver, la neige est tombée en abondance! Ces exagérations me font douter de la réalité scientifique des travaux de recherche du GIEC.