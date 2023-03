Musée de l’aviation militaire – Clin d’Ailes tient bien son manche à balai depuis vingt ans Géré par une association bénévole, le musée payernois a ouvert ses portes en 2003. Il organise un week-end spécial. Sébastien Galliker

Pour marquer les 20 ans du musée Clin d’Ailes, deux journées spéciales sont prévues cette fin de semaine. Michel Duperrex – a

Il y a là le Mirage III, le Vampire, le Tiger, le Hawk, le Venom, le Hunter ou encore l’hélicoptère Alouette qui ont fait les beaux jours de l’aviation militaire suisse. On y trouve aussi du matériel et des simulateurs, dont le dernier en date permet de se retrouver aux commandes du F/A-18 Hornet. Inauguré le 25 avril 2003 et agrandi en 2015, Clin d’Ailes, le musée de l’aviation militaire de Payerne, célèbre ses 20 ans cette fin de semaine.