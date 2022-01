Basketball – Clint Capela termine très fort l’année 2021 Le pivot genevois a pris une part prépondérante (23 rebonds, record cette saison) dans le succès des Hawks sur le parquet de Cleveland (121-118), vendredi. Sport-Center

Photo d’illustration de Clint Capela (à gauche) et Trae Young. AFP

Les Atlanta Hawks, actuellement dans une période difficile avec une flopée de joueurs absents (Covid), ont mis fin à leur série de trois défaites de rang vendredi en s’imposant sur le parquet des Cleveland Cavaliers (121-118).

Face à une formation elle aussi diminuée, Clint Capela et ses partenaires ont remonté un déficit de 15 points lors d’un 3e quart-temps qu’ils ont survolé (40-22). Le pivot genevois a été l’un des détonateurs – avec Trae Young (35 points) – de la «remontada» de son équipe avec 18 points, 23 rebonds – record cette saison – dont 11 offensifs et 4 contres. C’est la 23e fois de sa carrière que «CC» dépasse les 20 rebonds sur un match et la 8e avec les Hawks.

Malgré ce succès, les Hawks restent 12e – avec un bilan de 16 victoires pour 19 défaites – d’une conférence Est qui a changé de leader. Victorieux à Indiana (108-106) sur un tir au buzzer incroyable, DeMar DeRozan et ses coéquipiers possèdent désormais le même bilan que Brooklyn (23-10).

À l’Ouest, les Phoenix Suns, battus à Boston (123-108), ont laissé la tête de la conférence à Golden State et comptent une défaite de plus (27-8) que les Warriors. De son côté, LeBron James a fêté ses 37 ans avec une victoire – 139-106 pour les Lakers face à Portland – et 43 points à 61% au tir.

Les résultats Afficher plus Boston – Phoenix 123-108 Indiana – Chicago 106 – 108 Sacramento – Dallas 96 – 112 Houston – Miami 110 – 120 Cleveland – Atlanta 118 – 121 Toronto – LA Clippers 116 – 108 Memphis – San Antonio 118 – 105 OKC – New York Knicks 95 – 80 Utah – Minnesota 120 – 108 LA Lakers – Portland 139 – 106

