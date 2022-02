Des pépites de film en streaming – Clooney, Van Sant et autres auteurs stars s’abonnent aux plateformes Dans un écosystème de financement en mutation, les cinéastes les plus indépendants collaborent avec Netflix, Amazon Prime Video et autre Apple. Cécile Lecoultre

Gros consommateurs de contenus, Netflix, Amazon Prime Video et autre Apple produisent à la pelle. Dans cet écosystème en pleine mutation, les plateformes de streaming payant donnent aussi les moyens à quelques auteurs de briller. En finançant leurs projets parfois les plus pointus, ces mammouths souvent fustigés pour leur mercantilisme s’achètent une conduite dans les festivals, décrochent Oscars et autres prestigieuses récompenses.

Voir le néowestern «The Power of the Dog» de Jane Campion, la biographie de Paolo Sorrentino, «La main de Dieu», la satire cosmique de Leo DiCaprio «Don’t Look Up», le portrait onirique «Spencer» de Pablo Larrain, etc. Pour l’heure, ces œuvres exigeantes échappent à la logique des algorithmes qui régit les plateformes pour intégrer des catalogues sans fond. Au risque de s’y perdre? Ne les manquez pas.

George Clooney au «Tender Bar»

D ANIEL R ANIERI et B EN A FFLECK dans « T he T ender B ar». Claire Folger/ Amazon Content Services LLC

Amazon Prime Video En quelques réalisations, George Clooney, 60 ans, s’est imposé en cinéaste singulier, qui cristallisait en films un peu braques des obsessions intimes. Costaud dans le registre doux amer – voir «Good Night, Good Luck», sublime hommage à son père journaliste, le revoici qui livre d’autres souvenirs d’une enfance dépenaillée. Dans les quartiers ouvriers de New York, un gosse (Tye Sheridan), futur brillant écrivain, grandit entre son oncle Charlie (Ben Affleck concentré «ému mais pudique») et son grand-père (Christopher Lloyd, revenu vers le futur). Le paternel s’est barré mais comme il est animateur radio, sa voix hante ce bar de Long Island.

Rien de neuf sous le soleil en noir et blanc de Long Island, sinon une précision totale de la mise en scène. Les comédiens se soudent comme un seul homme à cette mission virile et insensée, éduquer l’un des leurs. Les brèves de comptoir fusent: «Si tu écris comme un pied, deviens plutôt journaliste». Ou encore: «L’essentiel dans la vie? Avoir une p… de voiture, savoir changer un pneu, prendre soin de ta mère. Et ne jamais frapper une femme, même si elle t’attaque avec une paire de ciseaux.» Le reste est ailleurs, dans ce petit supplément de nostalgie qui traîne à l’écran. Sorti quelques jours dans les salles américaines, un bijou à ne pas rater en streaming. CLE

Joel Coen s’offre «Macbeth» en v.o.

Frances McDormand dans «La tragédie de Macbeth» sur Apple TV+.

Apple Video Joel et Ethan Coen ont déjà cavalé sur les plateformes, y posant en hors-la-loi du cinéma indépendant américain avec «La ballade de Buster Scruggs», avant que plus personne ne s’étonne de ces incursions d’auteurs. Les frères se séparent ici, Joel allant vers la radicalité la plus pure pour faire «son» Shakespeare. Venu du scénariste le plus prisé au monde (plus de 400 films rien qu’au XXe s.), «Macbeth», avec sa photographie austère en noir et blanc ou ses dialogues en version originale, résiste avec bruit et fureur. Au risque d’ailleurs de décourager le spectateur: tant d’adaptations charmeuses, inventives, au hasard le «Roméo + Juliette» de Baz Luhrmann, ou le «Looking for Richard» d’Al Pacino, ont peut-être créé le malentendu. Or, Shakespeare dans le texte ne s’apprivoise pas sans douleur…

En plus, les stars ici, ne provoquent guère d’empathie. Un seigneur écossais (Denzel Washington), drivé par sa cynique épouse (Frances McDormand), se voit roi, convaincu par des sorcières – notamment la géniale contorsionniste Kathryn Hunter. De là, jeux de pouvoirs et intrigues crépusculaires percutent une machinerie féroce. La scénographie expressionniste en appelle aux mannes de Murnau ou Lang. Voir au «Septième sceau» de Bergman. C’est peut-être beaucoup pour un seul film. CLE

Van Sant roule pour «He Won’t Get Far on Foot»

Joaquin Phoenix dans «He Won’t Get Far on Foot», une métamorphose menée par Gus Van Sant. DR

Amazon Prime Video A Paris ces jours, Gus Van Sant salue Andy Warhol dans une comédie musicale, «Trouble», tandis que sur plateforme sort enfin son dernier film, inédit depuis le Sundance Festival 2018. Tiré de la bio tragico burlesque de John Callahan, un «cartooniste» junkie et alcoolo, devenu paraplégique dans un accident de voiture, «He Won’t Get Far on Foot» («Il n’ira pas loin à pied») voit Joaquin Phoenix s’asseoir dans le fauteuil roulant prévu à l’origine pour Robin Williams.

Ce souvenir rappelle à la fois l’humour noir persuasif du réalisateur, cette veine suicidaire aussi qui associée à ce champion clownesque et lunaire, donna des merveilles comme «Good Will Hunting» et «Finding Forrester». Dans l’entreprise au clair label indépendant – robustesse du langage, situations trash et autres désespoirs existentiels, se marque aussi un trait cher à Gus Van Sant, cette volonté de croire à une rédemption possible par le secours de la communauté humaine. Évidemment ici, la religiosité vient des sourires diaboliques de Phoenix alias Callahan.

Maggie Gyllenhaal se révèle cinéaste dans «The Lost Daughter»

Olivia Colman, parfait alter ego de la réalisatrice Maggie Gyllenhaal dans «The Lost Daughter», nommé aux Golden Globes, Oscars, primé à Venise. DRAKOULIDIS/NETFLIX YANNIS DRAKOULIDIS/NETFLIX © 2021

Netflix Maggie Gyllenhaal à la quarantaine, actrice indispensable qui a tourné avec Sidney Lumet, Christopher Nolan, Sam Mendès et autres carrures, affiche pourtant une carrière difficile à préciser. Sa première mise en scène, «The Lost Daughter» lui donne désormais une carte de visite. Trouvant en Olivia Colman un alter ego parfait, la championne des cinéastes indépendants suit une professeure mûrissante, divorcée, en vacances dans une île paradisiaque grecque. L’esseulée bosse Camus et Keats avec paresse, s’avachit avec des amants, mate ses voisins.

Adaptant un roman d’Elena Ferrante, la New-Yorkaise compose une fine étude de caractère qui oscille en drame psychologique, comédie de mœurs, thriller mafieux. Ces filtres de genre lui permettent d’échapper à la confrontation frontale d’un tabou au cœur de ce film rare, l’abandon de ses enfants par une mère qui préfère vivre sa vie. La cinéaste lèche la situation borderline comme une vague mange le sable de la plage, créant de subtils désordres, installant de sourdes obsessions. Aussi pesant qu’un ciel d’orage, l’oppression se manifeste alors, celle de la société patriarcale sur les femmes… Brillant. CLE

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

