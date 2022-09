Du champ à l’estomac – Clotilde Jordan remet la santé au centre de l’assiette Récompensée pour son kit pédagogique à destination de l’école publique vaudoise, «l’alimentologue» veut donner à chacun les outils pour se réapproprier son alimentation. Catherine Cochard

Clotilde Jordan veut donner aux enseignants, parents et enfants les clés pour se réapproprier leur alimentation. Vanessa Cardoso

Scientifique multidiplômée, Clotilde Jordan met un point d’honneur à remettre du bon sens dans les assiettes, tout comme la Semaine du goût qui se poursuit jusqu’à dimanche et veut éduquer la nouvelle génération à bien se nourrir. La conférencière (lire notre encadré) a ainsi imaginé un kit pédagogique qui s’adresse à l’école publique vaudoise, soit à ses enseignants, ses écoliers et à leurs parents. Intitulé «Sauvagement vôtre», son support d’apprentissage offre aux plus jeunes les outils nécessaires pour se réapproprier leur alimentation. En août, le projet a été distingué du Prix Retraites Populaires Solidarité 2022, doté de 30’000 francs.