Arbitre de première ligue – Clovis Aebi siffle sur les traces de Jérôme Laperrière Le Vaudois de 27 ans dirige des rencontres comme un chef d’orchestre, avec passion. Comme son aîné, lui aussi ancien arbitre de Genolier-Begnins, il gravit petit à petit les échelons. Christian Maillard

Clovis Aebi ne cesse de grimper dans la hiérarchie helvétique. Steeve Iuncker-Gomez

Au début, c’était juste pour essayer. Rien ne peut remplacer une ou plusieurs parties pour voir si la fonction d’arbitre vous correspond. Il y a également la perspective de gagner «un peu d’argent de poche en pratiquant un sport qu’on aime»; c’est plutôt sympa, quand on est étudiant, de joindre l’utile à l’agréable, même si, plus tard, ils le disent tous, «ce n’était pas la raison principale». Puis, de match en match, on se pique au jeu, on prend confiance, du galon, et on gravit petit à petit les échelons.

Clovis Aebi, qui jouait en troisième ligue, «pas toujours titulaire», s’est rapidement rendu compte qu’il aurait autant «voire plus de plaisir» dans sa nouvelle fonction: celle d’arbitre, celui qu’on traitait jadis de «corbeau» quand il évoluait en noir, mais qui est indispensable pour qu’une rencontre puisse se dérouler. Celui aussi qu’on aime parfois détester, fustiger, quand son équipe préférée perd, mais qu’on finit le plus souvent par apprécier quand il a été respecté par les acteurs des deux équipes, quand il a bien fait son job.