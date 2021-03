Basketball – Clubs chablaisiens unis pour le basket féminin Plusieurs clubs des districts d’Aigle et de Monthey se sont unis pour que le nombre de joueuses augmente. Sport-Center

Le basket féminin (ici le BBC Troistorrents) va se développer dans le Chablais. Instagram BBC Troistorrents

Les dirigeants des clubs d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz et du Portes du Soleil BBC Troistorrents ainsi que du mouvement jeunesse Monthey-Chablais/Troistorrents ont annoncé mercredi qu’ils avaient signé une union jusqu’en 2023 dans le but de collaborer en matière de basket féminin dans les catégories élites, juniors et seniors.

Concrètement, jusqu’en catégorie M12, «chaque club accueillera ou continuera d’accueillir des jeunes filles, puis celles-ci seront regroupées sur Troistorrents et dès que l’on atteindra un nombre de joueuses suffisant, également dans l’un des clubs du Chablais vaudois», explique Fabrice Zwahlen, ancien président du BBC Collombey-Muraz et du Portes du Soleil BBC Troistorrents, à la base du projet.

Il ajoute: «Il s’agit également d’une réponse à la pandémie qui nous affecte actuellement. Nous voulons démontrer que malgré les difficultés, notre sport et nos clubs demeurent attractifs et prêts à s’impliquer auprès de la jeunesse de notre région.»

Les équipes continueront à jouer sous leur nom de club, avec comme objectif de développer le basket féminin dans les districts d’Aigle et de Monthey. «À terme, nous visons à augmenter le nombre de joueuses afin d’éviter de se retrouver avec des contingents trop exsangues chez les jeunes puis parvenir à pourvoir régulièrement tant une équipe de ligue nationale à Troistorrents que diverses équipes de 2e ligue», conclut Fabrice Zwahlen, nommé coordinateur du projet pour ces deux prochaines années.