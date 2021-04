Nouvelle compétition de foot – Clubs, format, revenus... La «Super League», mode d’emploi Douze clubs européens d’envergure, une ligue quasiment fermée, des revenus espérés gigantesques: mode d’emploi de la future «Super League» de football.

Chaque saison, les vingt clubs seront répartis en deux groupes de dix et disputeront, à partir d’août, des matches aller-retour. AFP - YASUYOSHI CHIBA

- Qui participera ? -

Pour le moment, douze clubs européens font officiellement partie des frondeurs. Il s’agit des six clubs anglais majeurs (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Chelsea), des trois clubs espagnols les plus titrés ces dernières années (Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid) et de trois des plus grands clubs italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan). Trois autres clubs seront amenés à intégrer ce cercle restreint des 15 «clubs fondateurs», selon un communiqué de la nouvelle organisation présidée par Florentino Pérez, le patron du Real Madrid.

Aucun club français ou allemand n’a pour l’instant rejoint les fondateurs, le Bayern Munich et le Paris SG n’ayant pas donné suite selon une source ayant connaissance des tractations. Mais «au minimum deux clubs français» disputeront cette «Super League» chaque saison, selon une source proche des clubs fondateurs.

A ces 15 formations fondatrices, s’ajouteront chaque saison cinq clubs «qualifiés» via un système qui reste à préciser. L’une des hypothèses est par exemple que le vainqueur de la Ligue 1 puisse être qualifié. Soit 20 clubs engagés par saison, dont la première «démarrera aussitôt que possible» selon la Super League. Celle-ci a par ailleurs annoncé le lancement prochain d’une compétition féminine.

- Quel format ? -

Chaque saison, les vingt clubs seront répartis en deux groupes de dix et disputeront, à partir d’août, des matches aller-retour, soit 18 dates pour la première phase. Les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, les deux derniers tickets étant distribués aux vainqueurs des barrages entre 4e et 5e de chaque groupe. Comme en Ligue des champions, la phase finale aura lieu en rencontres aller-retour, sauf la finale. Les matches auront lieu en semaine, a précisé la «Super League», entrant donc en opposition avec les Coupes continentales des clubs (C1, C3) organisées par l’UEFA.

«Ca n’arrivera pas» Afficher plus L’ancien président de la fédération anglaise de football Greg Dyke, a estimé lundi au micro de la BBC que le projet de «Super League» européenne dissidente, proposée par 12 clubs parmi les plus riches d’Europe, «n’arrivera pas» à voir le jour. «En fait je pense que ça n’arrivera pas. Je pense que c’est un jeu qui se déroule (entre les clubs riches et les instances), mais je ne pense pas que ce soit bon en quoi que ce soit pour le football», a expliqué l’ancien patron du football anglais de 2013 à 2016. «Je pense que c’est une grave erreur. Je pense que l’opposition à ce projet -- qui vient de pratiquement partout, je n’ai pas entendu une seule personne qui y soit favorable --, va l’arrêter», a-t-il ajouté. Son prédécesseur, David Bernstein (2011-2013) a estimé, pour sa part, que «la cupidité» et le «désespoir» étaient les moteurs de ce projet, évoquant les «énormes dettes» de certains des acteurs de l’éventuelle future «Super League».

- Quels revenus ? -

Pour remplir son objectif de «générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football», la Super League a surtout commencé par promettre des ressources supplémentaires à ses clubs fondateurs.

Un pactole de 3,5 milliards d’euros sera ainsi distribué aux quinze clubs fondateurs, une manne financée par la banque américaine JPMorgan. A plus long terme, les revenus «dépasse(ront) 10 milliards d’euros» sur la période d’engagement des clubs dans la compétition, s’avance la «Super League». Les clubs participants s’engageront par ailleurs à respecter un «cadre de dépenses régulé».

La grande interrogation des prochains mois reposera sur le montant promis par les futurs diffuseurs de la compétition, dans un contexte économique de resserrement des droits TV. Aucun accord de diffusion n’a été évoqué par l’organisation, ni aucune date pour un éventuel appel d’offres futur. La plateforme de streaming DAZN, présente en Allemagne et en Italie notamment, a été évoquée par le quotidien italien Corriere dello Sport comme étant interessée, mais elle a indiqué à l’AFP que «ni DAZN ni (son propriétaire, le milliardaire) Len Blavatnik ne sont de quelque manière engagés ou intéressés pour entrer en discussions concernant le lancement d’une Super Ligue».

La Juventus Turin s’envole à la Bourse Afficher plus Le titre de la Juventus Turin, l’un des douze grands clubs européens ayant annoncé sa participation au projet de «Super League» privée visant à supplanter l’actuelle Ligue des champions, a ouvert en forte augmentation lundi à la Bourse de Milan. L’action de la Juve affichait une hausse de l’ordre de 7,00%, à 0,827 euro, une heure après l’ouverture de la Bourse, alors que sa valeur est orientée à la baisse depuis l’élimination des Bianconeri de la Ligue des champions début mars.

AFP

