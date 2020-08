Restructuration – Coca-Cola souhaite 4000 départs volontaires Le géant des boissons gazeuses a annoncé ce vendredi une vaste réorganisation de l’entreprise suite à la forte baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, provoquée principalement par la pandémie de Covid-19.

Un premier programme de départs volontaires sera proposé par Coca-Cola à 4000 employés aux États-Unis et au Canada. KEYSTONE

Coca-Cola a fait part vendredi d’une vaste réorganisation de ses services incluant des suppressions de postes et va proposer à 4000 salariés des départs volontaires.

La société souhaite créer des nouvelles unités opérationnelles plus localisées travaillant en concertation avec cinq équipes de marketing dédiées chacune à une catégorie de produits au niveau mondial, explique le groupe dans un communiqué.

«Les changements dans notre modèle opérationnel font évoluer nos équipes de marketing pour générer plus de croissance et nous rapprocher de nos clients et consommateurs tout en donnant la priorité à un portefeuille de marques fortes et à un cadre d’innovation discipliné», a commenté le PDG James Quincey.

Ces changements vont aussi «modifier la structure de la base salariale», a-t-il ajouté.

Programme de départs volontaires

Un premier programme de départs volontaires sera proposé à 4000 employés aux États-Unis et au Canada arrivés récemment.

Un programme similaire sera aussi organisé dans d’autres pays par le groupe, qui employait environ 86’000 salariés fin 2019. Coca-Cola procédera ensuite à des licenciements mais n’a pas donné de détails pour l’instant.

Le groupe a vu ses ventes s’écrouler au plus fort des mesures de confinement imposées face à la pandémie et son chiffre d’affaires a plongé de 28% au deuxième trimestre.

ATS/NXP