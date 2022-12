Le coup de fourchette – Cocotte, la brasserie française qui convoque Épicure à Renens Le tout jeune chef Christophe Pach veut simplement rendre ses clients heureux. Sa recette: le goût, le goût, le goût et zéro chichi. La rédaction

Le chef Christophe Pach et sa compagne Amandine Wassner. 24heures/Odile Meylan

À Renens, une brasserie française comme on n’osait plus en rêver a ouvert début novembre à deux pas de l’ECAL, en lieu et place de l’Estoril, un bistrot de quartier portugais. Cocotte, c’est son nom, évoque la marmite en fonte émaillée de nos grands-mères. Et toutes les promesses qui vont avec: goût, tradition, simplicité, convivialité, réconfort. Autoproclamé «La Brasserie Épicurienne», le nouvel établissement propose des spécialités gastronomiques françaises, avec un petit grain de folie, mais sans une once d’esbroufe. «Le goût, le goût, le goût!» C’est tout ce qui compte pour le jeune chef Christophe Pach.