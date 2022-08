Souvenir! Les séries TV cultes 9/9 – «Code Quantum», «V», «Manimal»… étrange et fantastique! Découvrez le dernier épisode de notre série estivale consacrée aux feuilletons qui ont marqué le petit écran des 50’s aux 90’s. Cette semaine: un peu de science-fiction. Corentin Chauvel

«Code Quantum» (1989-1993)

Scott Bakula et Dean Stockwell, le joyeux duo de «Code Quantum». Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Quand on a appris que «Code Quantum» allait connaître dès le mois prochain une suite, on a eu envie de s’écrier, tel Sam Beckett: «Oh bravo!» (avec un air de dépit rappelons-le). On a en effet tout de suite pensé aux récents reboots réchauffés d’autres séries cultes des années 1980 comme «MacGyver» ou «Magnum».

D’autant plus que la présence du formidable Scott Bakula est incertaine tandis que celle du non moins remarquable Dean Stockwell est impossible vu qu’il est décédé en novembre dernier. Difficile de faire mieux que l’attachant duo Sam-Al qui a porté la série originale cinq saisons durant. Leurs voyages à travers le temps, des années 1950 aux années 1980, sont tellement variés que nous pourrions regarder inlassablement ce bijou de science-fiction imaginé par Donald Bellisario (créateur de «Supercopter»).

Sam Beckett a été glissé dans la peau de quasiment autant de personnages qu’il n’y a d’épisodes afin de «réparer les erreurs du passé», plus ou moins dramatiques. D’un pilote de chasse macho à une adolescente sur le point d’accoucher, en passant par un chauffeur noir en pleine ségrégation, Elvis Presley, Lee Harvey Oswald, un docker atteint de trisomie 21, un enfant ou encore un chimpanzé, notre héros a tout connu. Ce qui a aussi permis à «Code Quantum» d’aborder avec justesse et conviction les thèmes parfois graves qui vont avec: racisme, féminisme, handicap…

Une centaine d’épisodes aussi divertissants que touchants, se concluant par un final à la fois énigmatique et émouvant. Casting comme production ne savaient pas qu’il s’agirait peut-être du dernier. Sam Beckett n’est donc jamais rentré chez lui, mais continue certainement de faire le bien là où il est et à nous faire du bien quand on se replonge dans ses aventures.

«Manimal» (1983)

Simon MacCorkindale, éternel «Manimal», et sa complice Melody Anderson. Getty Images

Rendons justice à «Manimal». Considérée comme l’une des pires séries de science-fiction jamais créées, elle a pourtant fasciné l’enfant que j’étais dans les années 1980. Je me rappelle ces après-midi passés à me transformer, comme le professeur Jonathan Chase, en différents animaux afin de combattre le crime, la panthère noire ayant ma préférence (comme lui aussi d’ailleurs).

Les effets spéciaux impressionnants de ses transformations, réalisées par l’expert Stan Winston («Predator», «Terminator» ou encore «Jurassic Park»), me fascinaient et je voyais moi aussi mes mains et mon visage gonfler tout en respirant fort avant de pousser des rugissements. Mon héros était joué par Simon MacCorkindale, qui apportait son flegme et son humour tout britanniques, et a d’ailleurs prétendu peu après au rôle de James Bond. Il formait un sympathique trio avec son chauffeur, Ty (joué par deux acteurs différents entre le pilote et la suite de la série), et l’intrépide policière Brooke McKenzie.

Série culte pour moi donc, mais aussi pour la rédaction télé de «24 heures»! Lorsque «Manimal» a débarqué en Suisse (via FR3) en 1985, deux ans après sa diffusion américaine, notre journal écrivait: «Cette nouvelle série a, paraît-il, fait fureur aux États-Unis (…) Souhaitons que «Manimal» séduise autant le public français que les téléspectateurs outre-Atlantique.»

Peut-être éblouie par la présence d’Ursula Andress dans le pilote, notre rédaction avait visiblement été mal informée car il faut bien reconnaître que ce fut un échec retentissant aux États-Unis, la série étant retirée des petits écrans après seulement huit épisodes, faute d’audience. Comme quoi, l’imagination débridée de Glen Larson, à l’origine de «Magnum», «L’homme qui tombe à pic» ou encore «K 2000», n’aura pas débouché que sur des réussites.

«V» (1983-1985)

Reptiles contre humains dans «V». Getty Images

Quand je pense à «V», une scène me vient particulièrement à l’esprit: celle de l’accouchement de la résistante Robin Mitchell. Elle est humaine, le père est un «Visiteur», le résultat est donc incertain. Le premier bébé paraît normal jusqu’à ce qu’une langue fourchue sorte de sa bouche, terrorisant la jeune femme. Le second jumeau est un horrible lézard vert et gluant… Si j’en crois les commentaires sous la vidéo (voir ci-dessous), je ne suis pas le seul à avoir été traumatisé par cette scène étant enfant!

Mais «V», c’est évidemment bien plus que cela et l’actualité fait que la série mériterait qu’on y jette de nouveau un coup d’œil plus que nostalgique. Car son créateur, Kenneth Johnson, à qui l’on doit «L’homme qui valait trois milliards», «Super Jaimie» et «L’incroyable Hulk», s’est inspiré du roman de 1935 de Sinclair Lewis «Impossible ici», qui imaginait les États-Unis gouvernés par un dirigeant fasciste. L’arrivée au pouvoir de Donald Trump l’a remis sur le devant de la scène outre-Atlantique.

Mais à l’époque de «V», la première trilogie «Star Wars» venait de s’achever avec un succès phénoménal et c’est là-dessus que Kenneth Johnson et NBC ont décidé de capitaliser. Les fascistes ont ainsi été remplacés par des extraterrestres (les «Visiteurs») qui, sous leur apparence humaine et pacifiste, cachent de vilains lézards dont le seul but est de coloniser la Terre afin d’en extraire toute son eau.

Le combat entre ces derniers, menés par la charismatique et impitoyable Diana, et la Résistance de Julie Parrish et Mike Donovan est haletant au cours des deux premières miniséries - la série régulière qui a fait suite, pas franchement nécessaire, a été annulée en cours de saison faute d’audience. On notera enfin que «V» a elle aussi connu un reboot (entre 2009 et 2011), mais de bonne facture celui-ci et qui aurait mérité, lui, d’aller au-delà de ses deux saisons.

