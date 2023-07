Signé Lausanne – Coffee Page s’est agrandi et sert du whisky en pousse-café Le café-librairie a étendu son offre, sa surface et ses horaires en reprenant les locaux adjacents occupés autrefois par un bar à vins. Catherine Cochard

Le patron Jean Kehlhofer a refait lui-même toute la décoration – c’est son premier métier – de l’extension de son café-librairie Coffee Page. Florian Cella

Coffee Page, à la rue du Midi, s’est imposé en quatre ans comme l’adresse lausannoise des amateurs de cafés de spécialités et de belles feuilles. Depuis quelques semaines, le café-librairie s’est agrandi en occupant l’espace attenant autrefois occupé par le bar à vins La mécanique des fluides. Une extension rendue possible grâce à un financement participatif clos en décembre 2022 et qui avait permis de récolter un peu plus de 35’000 francs.

Jean Kehlhofer, le patron dont le premier métier est décorateur, a utilisé cette somme pour transformer l’espace et le rendre aussi chic et accueillant que celui de son café-librairie. Une structure japonisante en bois divise à présent la salle en deux, tout en mettant en valeur la ligne du bar, qui est pensé «comme une scène sur laquelle évolue le personnel». «L’ancienne disposition n’offrait pas grand-chose à part un long couloir dont le fond était très sombre, développe le patron. J’ai donc redimensionné la pièce en la réduisant et la concentrant sur sa partie avant et lumineuse.»

Extension minérale

Contrairement à l’espace feutré et boisé de la partie café, l’extension est minérale et végétale. «En arrachant le parquet qui n’était pas aussi beau que celui d’à côté, j’ai découvert ce béton et son aspect brut, patiné par le temps et ce qui l’a recouvert, ça m’a beaucoup plu. Pour l’été, je trouve que c’est aussi plus frais.» Les grandes baies vitrées participent à brouiller les limites. «C’est comme si la terrasse se prolongeait à l’intérieur.»

«C’est comme si la terrasse se prolongeait à l’intérieur.» Jean Kehlhofer, patron de Coffee Page

L’extension dote aussi l’adresse d’une cuisine digne de ce nom dans laquelle préparer de petits encas pour le midi ou le soir et, bientôt, concocter des brunchs. Hormis une carte de cocktails originaux qui viennent s’ajouter à celle des cafés de spécialités, le Coffee Page version augmentée offre aussi une cinquantaine de références de whisky venant d’Écosse, du Japon, de Suède ou de Finlande. «Il y a un lien très fort entre le café et le whisky. On retrouve dans l’un comme dans l’autre une gamme très riche d’arômes. D’ici, les prochains mois, on rajoutera des cocktails mêlant café et whisky à notre carte.»

