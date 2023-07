Grève historique à Genève – Cointrin a éteint l’incendie, mais le désaccord reste total Bloqué par une grève vendredi matin, l’aéroport de Genève voit sa gestion être remise en cause. Les syndicats crient victoire, tandis que gauche et droite divergent sur le statut du personnel. Julien Culet

Le mouvement syndical a poussé Genève Aéroport à devoir interrompre tous ses vols entre 6 et 10 heures vendredi matin. KEYSTONE

«J’ai suivi les informations tout le vendredi car j’avais peur de ne pas pouvoir partir en Sardaigne ce matin. J’étais vraiment soulagée quand j’ai appris qu’il n’y avait plus de grève.» Comme Julia, dont le départ était prévu ce samedi, ce sont des dizaines de milliers de passagers qui ont vu leurs vacances être sauvées. L’accord signé in extremis vendredi entre Genève Aéroport et les syndicats a mis un terme à un mouvement de grève historique. Quelque 160 vols sur environ 400 prévus ont ainsi dû être annulés. C’était la première fois qu’un aéroport suisse a dû être mis à l’arrêt en raison d’un conflit syndical.