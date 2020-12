Chemin de fer Lausanne–Échallens–Bercher – Colère des usagers contre la suppression du Lussex Malgré la consultation publique de cet été, de nombreux usagers du LEB ont découvert dimanche la suppression de la halte. Une pétition a récolté 723 signatures et les élus se mobilisent. Sylvain Muller

Un groupe d’usagers très remontés de voir disparaître «leur» gare du Lussex: (de g. à dr.) John Murray, Alyssa Herberlin, Gaëlle Pahud, Lauryne Bovey et Annick Urner. Vanessa Cardoso

Depuis le changement d’horaire national dimanche, les trains du Lausanne–Échallens–Bercher ne desservent plus la gare du Lussex, entre Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery. Une mesure prise à contrecœur par les responsables, mais nécessaire pour stabiliser l’horaire de la ligne suite à la découverte d’un bug datant de nombreuses années dans la conception de ce dernier.

Ce changement figurait dans l’horaire mis en consultation à la fin du mois de mai (voir ici), mais cela n’a visiblement de loin pas suffi pour avertir tous les usagers. «Avec mon mari, nous l’avons découvert en consultant le nouvel horaire le 26 novembre dernier, explique Gaëlle Pahud, une habitante du secteur. Nous avons contacté nos voisins du quartier et, à une ou deux exceptions près, personne ne savait. En plus, ça pose des problèmes de sécurité, puisque la route qui mène de notre quartier à la gare de Romanel est sans trottoir, ni éclairage. Je n’ai aucune envie d’y envoyer mes enfants en pleine nuit.»

Pétition à succès

Un noyau s’est donc formé et a décidé de lancer une pétition en ligne. Cette dernière, qui a réuni 723 signatures en quelques jours, a été remise dimanche au président du Conseil communal de Jouxtens-Mézery. «Nous avons le sentiment d’avoir été mis au pied du mur. Personne ne nous a démontré en quoi cette suppression était une nécessité. En plus, elle était en discussion depuis des mois et ni les TL ni la Commune n’ont eu l’idée d’avertir, voire mieux, de consulter les utilisateurs!»

Du côté de la Commune, le syndic Serge Roy renvoie au tous-ménages envoyé aux habitants début décembre. Il y est indiqué que la Municipalité s’était opposée à cette suppression, mais qu’elle n’a pas été entendue. Il relève en particulier qu’à terme la mise en service prochaine du tunnel sous l’avenue d’Échallens et la suppression de la halte de Montétan qu’elle engendra soulageront l’horaire au point de rendre inutile la suppression de celle du Lussex.

«On doit donc payer plus cher pour être moins bien servis.» Lauryne Bovey, utilisatrice de la gare du Lussex du LEB

Tout cela ne calme toutefois pas la colère des usagers. Un élément en particulier l’augmente même: comme la gare du Lussex se trouve en limite de zone tarifaire, pour celles et ceux qui doivent désormais prendre le LEB à Romanel-sur-Lausanne, le coût du billet a augmenté! «On doit donc payer plus cher pour être moins bien servis», déplore Lauryne Bovey, une des utilisatrices que nous avons rencontrée. Cet aspect du problème s’est aussi invité à la dernière séance du Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne. L’assemblée a en effet soutenu une interpellation urgente demandant à la Municipalité d’intervenir auprès de Mobilis pour incorporer la Commune à la zone 12.

«Absolument nécessaire»

Du côté du LEB, on assure d’abord comprendre ces réactions: «C’est normal que les gens réagissent, car on modifie des habitudes et, symboliquement, on enlève quelque chose au niveau local pour consolider l’offre au niveau plus large d’une région.» Le responsable communication des TL, Martial Messeiller, et le responsable du LEB, Olivier Bronner, confirment que la décision n’a pas été facile à prendre, mais qu’elle est apparue comme «absolument nécessaire pour garantir un fonctionnement horaire «robuste» de la ligne».

Quant au problème des zones, ils rappellent qu’il ne dépend pas de l’exploitant, mais bien de la communauté tarifaire Mobilis. «Mais c’est pour compenser ce désagrément que nous avons mis en place une action à l’intention de nos abonnés sous la forme d’un bon de 200 fr.»