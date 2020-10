Médias – Collaboration étroite entre la Berner Zeitung et le Bund Les deux journaux bernois vont devoir trouver des synergies dans la couverture de l’actualité locale et cantonale. Les syndicats sont inquiets.

Le Bund visera un lectorat urbain tandis que la BZ s’adressera plutôt à un lectorat rural. KEYSTONE

Les deux quotidiens bernois Bund et Berner Zeitung devraient à l’avenir collaborer plus étroitement sur le plan organisationnel. L’objectif est de trouver des synergies dans la couverture de l’actualité locale et cantonale, a indiqué jeudi l’éditeur zurichois Tamedia qui fait partie de TX Group.

Le projet doit officiellement débuter au cours du 2e trimestre 2021. L’éditeur zurichois ambitionne de conserver les deux titres bernois qui continueront à se positionner différemment: plutôt un lectorat urbain pour le Bund surtout présent dans la ville fédérale et un lectorat plutôt rural pour la Berner Zeitung.

Le contexte de ces mesures est de nature structurelle et constitue un important défi pour tous les éditeurs, a estimé Tamedia. Le chiffre d’affaires lié à la publicité dans l’édition papier ne cesse de se détériorer tout comme celui lié aux abonnements.

Le conseil d’administration de Tamedia a approuvé en août 2020 ce projet qui fait partie d’un plan plus vaste de réduction des coûts.

Inquiétude des syndicats

Le syndicat des médias syndicom comme l’association professionnelle impressum ont exprimé leur inquiétude, redoutant une perte de la diversité médiatique avec la fin du modèle bernois avec deux titres implantés dans la même ville. Ils craignent également une réduction du personnel dans le journalisme local à Berne.

ATS/NXP