Faillite à Territet – Collection unique de calèches cherche grand musée Des Montreusiens et des personnalités s’inquiètent de l’avenir de ces véhicules rassemblés par le propriétaire du théâtre L’Alcazar, qui va être vendu aux enchères. Claude Beda

Des calèches aux chaises à porteurs, le propriétaire Dad Régné a réuni une collection d’une quarantaine de véhicules. PATRICK MARTIN

«L’idéal serait que cette collection reste dans la région, voire en Suisse, mais le plus important est qu’elle ne soit pas dispersée», explique Christian Guhl, président de l’Association de la protection des sites montreusiens. Fait rare pour un monument d’importance nationale, le théâtre L’Alcazar à Territet (Montreux) sera vendu au plus offrant le 8 décembre prochain. À Montreux, nombreux sont ceux qui espèrent que l’acquéreur saura remettre en valeur ce bâtiment emblématique comme l’avait fait le propriétaire Dad Régné, aujourd’hui malade. Mais des Montreusiens et des personnalités se préoccupent également de l’avenir du musée de la calèche qui se trouve dans l’édifice.