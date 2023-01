Mexique – Collision entre deux rames de métro à Mexico, un mort et 57 blessés Une personne est décédée et 57 autres ont été blessées dans un accident de métro à Mexico, samedi 7 janvier 2023. Les trains sont entrés en collision dans un tunnel de la capitale.

Les équipes de secours à l’endroit de la collision ce samedi à Mexico. AFP

La collision entre deux rames de métro samedi à Mexico a fait un mort et 57 blessés, selon le dernier bilan des autorités, un nouvel accident qui endeuille le réseau de transport public de la capitale après celui de mai 2021 qui avait fait 26 morts.

«Il y a 57 personnes blessées, dont certaines avec des blessures mineures mais qui sont néanmoins arrivées dans les hôpitaux, et malheureusement un décès», a déclaré la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, dans un bref message à la presse sur les lieux de l’accident. «La personne qui est dans l’état le plus grave est le conducteur du train», a-t-elle ajouté. Les trains sont entrés en collision dans un tunnel reliant les stations Potrero et La Raza, sur la ligne 3 du métro qui traverse Mexico du nord au sud.

La justice a ouvert une enquête sur les causes de l’accident et le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a exprimé sur Twitter ses condoléances aux victimes. Le métro de Mexico est régulièrement sous le feu des critiques en raison du manque d’entretien des installations. En mai 2021, l’effondrement d’un pont au passage d’une rame avait causé la mort de 26 personnes et en avait blessé une centaine.

La même année, l’incendie d’un poste de contrôle du métro avait intoxiqué 30 personnes. En 2020, deux trains déjà entrés en collision à la station Tacubaya avaient fait un mort et 41 blessés. Inauguré en 1969, le métro de Mexico comporte 12 lignes, 195 stations pour 226 kilomètres de voies. En 2021, il avait transporté 837 millions de passagers.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.