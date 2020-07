Fait divers – Collision entre un bateau gonflable et un panneau de signalisation Samedi soir sur le Rhin, à Hemishofen (SH), les policiers ont découvert un bateau pneumatique abandonné, coincé sur le poteau d’un panneau de signalisation.

La police schaffhousoise a repêché dans le Rhin un bateau pneumatique qui était entré en collision avec un panneau de signalisation et était resté croché sur le poteau (image symbolique). KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Un bateau pneumatique est entré en collision avec un panneau de signalisation samedi soir sur le Rhin à Hemishofen (SH) et est resté coincé sur le poteau. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, les conducteurs du bateau n’étaient plus là.

Une opération de recherche à grande échelle n’a pas permis de les retrouver. La police cantonale schaffhousoise suppose que les conducteurs du canot pneumatique ont pris la poudre d’escampette sans signaler l’accident, indique-t-elle dans un communiqué tôt dimanche matin.

Il y a presque un an, un bateau gonflable avait déjà heurté un panneau de signalisation pratiquement au même endroit. La conductrice était parvenue à regagner la rive tandis que son accompagnant avait été sorti de l’eau et réanimé après d’intenses recherches. Il était décédé plus tard à l’hôpital.

( ATS/NXP )