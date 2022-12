Diplomatie – Collision évitée de justesse entre des avions militaires chinois et américain Deux avions militaires, l’un chinois l’autre américain, ont failli se percuter en mer de Chine méridionale.

Un avion militaire américain a évité de peu une collision avec un avion de chasse chinois qui volait à seulement quelques mètres de lui au-dessus de la mer de Chine méridionale, a annoncé jeudi l’armée américaine. Le 21 décembre, le pilote d’un avion de chasse J-11 de la marine chinoise «a réalisé une manœuvre dangereuse à l’approche d’un avion RC-135 américain», a déclaré le commandement américain pour la région indo-pacifique dans un communiqué.

Le pilote chinois a volé devant et à moins de six mètres du nez de l’avion de surveillance américain, «obligeant le RC-135 à effectuer des manœuvres d’évitement pour empêcher une collision», selon l’armée. Le RC-135 «conduisait légalement des opérations de routine au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l’espace aérien international», a ajouté le commandement américain. Cette collision évitée de justesse se produit alors que la Chine, qui considère l’île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, s’est récemment lancée dans des démonstrations de force.

1700 incursions aériennes cette année

Le week-end dernier, les autorités de Taipei ont accusé Pékin d’avoir déployé 71 avions de combat lors de manœuvres militaires autour de Taïwan, dont 60 avions de chasse, ce qui constitue l’une de ses plus grandes incursions quotidiennes à ce jour. L’armée chinoise a déclaré que ces exercices étaient en réponse aux «provocations» et à la «collusion» entre les États-Unis et les autorités de l’île.

Selon une base de données de l’AFP, plus de 1700 incursions de ce type ont eu lieu jusqu’à présent cette année, contre 969 en 2021.

