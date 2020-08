Violent accident – Collision nocturne entre deux bateaux au large de Vidy Vendredi à 1h15, un bateau arrêté a été heurté par un autre qui naviguait. Gros dégâts matériels mais pas de blessé grave. Gregory Wicky

Les bateaux endommagés ont pu rejoindre le port de Vidy. Pénélope Henriod – archives.

Un accident violent impliquant deux bateaux à moteur a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au large du port de Vidy. Un bateau amarré, avec à son bord deux personnes, a été heurté de plein fouet par une autre embarcation contenant quatre personnes, pour une raison encore indéterminée.

«L’accident a eu lieu vers 1h15, précise le Service de presse de la gendarmerie vaudoise. Le feu d’ancre du bateau immobilisé était enclenché. Le choc a été violent: le côté bâbord du bateau immobile est complètement détruit.»

Les deux bateaux endommagés ont pu rejoindre le port de Vidy dans la nuit, où deux patrouilles de police et une ambulance les ont rejoints. Les deux passagers du bateau heurté, un homme et une femme, ont été emmenés au CHUV. Ils ne souffrent d’aucune blessure grave et ont pu quitter l’hôpital dans la matinée.

Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités de l’accident. La police cantonale rappelle qu’il est important de rester le plus visible possible lorsqu’on navigue de nuit sur le lac.