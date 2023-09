Colombie – Neuf morts dans des combats entre deux guérillas colombiennes Des combats opposent depuis ce week-end l’Armée de libération nationale (ELN) à des dissidents des FARC dans une région frontalière du Venezuela.

Les deux groupes, accusés d’implication dans le narcotrafic et l’extorsion, sont traditionnellement rivaux et s’affrontent régulièrement dans leurs zones d’influence respectives. (Image prétexte) AFP

Au moins neuf personnes ont été tuées dans des affrontements dans le nord-est de la Colombie entre guérillas de l’Armée de libération nationale (ELN) et dissidents des FARC, a-t-on appris lundi de source administrative locale. Les combats se déroulent depuis ce week-end dans la localité de Puerto Rondon, dans le département de l’Arauca, a indiqué à la presse Wilinton Rodriguez, le gouverneur de cette région frontalière du Venezuela.

Ils opposent l’ELN à la faction État-major central (EMC) de la dissidence des FARC, selon Wilinton Rodriguez. Le gouverneur a fait état de neuf tués et de cinq blessés, mais n’a pas précisé s’il s’agissait de combattants ou de civils. La presse nationale affirme que les morts sont des combattants.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux par la dissidence, les blessés seraient des combattants de l’ELN, dont une mineure indigène. Dans cette vidéo datant du 3 septembre, un commandant local de la dissidence des FARC demande l’intervention du gouvernement et du CICR pour «l’évacuation humanitaire» de ces prisonniers blessés, que l’on voit assis ou gisant au sol, ensanglantés ou des membres entourés de bandages médicaux.

«Cette guerre est absurde»

«Il y a urgence (…) nous ne sommes pas en mesure de les soigner car ils sont gravement blessés (…) Il y a d’autres prisonniers qui sont en bonne santé mais nous trouverons un moyen pour qu’ils retournent dans leurs familles», ajoute ce commandant, identifié comme Antonio Medina, chef du Front 28 de la dissidence. «Tout ceci est inutile, cette guerre est absurde», commente-t-il en conclusion.

Une autre vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par les canaux sympathisants du même groupe a montré une dizaine d’armes automatiques et mitrailleuses, apparemment saisies sur les hommes de l’ELN. L’ELN, d’inspiration guévariste, et les dissidents des FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes) qui rejettent l’accord de paix signé en 2016 avec cette guérilla marxiste, sont tous deux engagés dans des négociations de paix avec le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro.

Les deux groupes, accusés d’implication dans le narcotrafic et l’extorsion, sont traditionnellement rivaux et s’affrontent régulièrement dans leurs zones d’influence respectives. Cette rivalité est particulièrement exacerbée dans l’Arauca, un bastion historique de l’ELN, et un haut-lieu de trafics transfrontaliers en tout genre.

AFP

