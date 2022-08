Européens de Munich – Colombo: «Je suis très content avec cette médaille» Le Britannique Tom Pidcock n’a laissé aucune chance à ses adversaires vendredi sur l’épreuve de cross-country des Championnats d’Europe de VTT. Le Tessinois s’est offert le bronze. Chris Geiger Munich

Le Danois Sebastian Fini Carstensen (à g.), le Britannique Thomas Pidcock (au c.) et le Suisse Filippo Colombo sur le podium. AFP

Il n’y avait rien à faire pour l’armada helvétique face à Tom Pidcock. Impressionnant de puissance et d’explosivité, le Britannique de 23 ans a écrasé la concurrence pour s’offrir son premier titre continental vendredi à Munich lors des Championnats d’Europe de cross-country. Les Suisses ont sauvé les meubles avec la troisième place du Tessinois Filippo Colombo.

Violente attaque

Sur un parcours dénué de difficultés majeures, long de 34,9 km, le génial coureur de l’équipe Ineos Grenadiers, champion du monde de cyclocross en début d’année et vainqueur de l’étape de l’Alpe d’Huez sur le dernier Tour de France, a placé une violente attaque sur la fin de la troisième boucle à laquelle personne n’a pu répondre. Le coureur de Leeds n’a dès lors fait que creuser l’écart pour finalement s’imposer, en roue libre, avec onze secondes d’avance sur le Danois Sebastian Fini Carstensen.

L’aide des compatriotes

Avec six représentants présents dans le groupe de contre, la Suisse a pu mettre en place sa tactique pour procéder à un certain écrémage. Cette stratégie a favorisé Filippo Colombo, l’Helvète le plus frais en fin d’épreuve.

«Pouvoir compter sur autant de Suisses à mes côtés a été d’une grande aide, a réagi le Tessinois à l’issue de la course. J’ai pu récupérer en me mettant dans les roues en vue du dernier tour. Je me suis alors positionné à l’avant du groupe pour faire la différence grâce à mon explosivité. Je suis très content avec cette médaille de bronze. Je pense que je ne dois pas avoir de regrets car Pidcock était tout simplement le plus fort.»

Du baume au cœur

Cette médaille, ainsi que la présence de cinq autres Helvètes dans le top 11, viennent mettre un peu de baume au cœur au sein de Swiss Cycling, secoué depuis jeudi après-midi par l’affaire Mathias Flückiger. Ce dernier, vice-champion olympique à Tokyo l’été dernier, a été contrôlé positif au Zeranol, une substance anabolisante, le 5 juin dernier dans la foulée de sa victoire aux Championnats nationaux. Comme le stipule le règlement antidopage, le Bernois de 33 ans a été suspendu de manière provisoire, avec effet immédiat, et n’a donc pas pu s’aligner en Bavière.



Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.