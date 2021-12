Basketball – Colon et Union privent Jaunin et Nyon du «final four» Neuchâtel s’est qualifié pour le «final four» de la SBL Cup en venant s’imposer à Nyon (73-81). Immense duel entre Colon et Jaunin. Jérémy Santallo Nyon

Les 27 points de Jérémy Jaunin n’ont pas suffi pour Nyon. BBC Nyon

Les quarts de finale de mercredi ont livré leur verdict et on connaît désormais les affiches du «final four» de la SBL Cup, qui aura lieu à Montreux le dernier week-end de janvier. C’était attendu, le champion Fribourg Olympic a déroulé à Saint-Léonard face à Starwings (80-53) et retrouvera en demi-finales les Lions de Genève, qui ont pris leur revanche sur Swiss Central - après l’élimination face aux Lucernois en Coupe suisse - au Pommier (67-56). L’autre duel dans le canton de Vaud, en 2022, opposera Massagno, vainqueur facile de Boncourt (88-55), à Union Neuchâtel, qui est allé s’imposer au Rocher contre le BBC Nyon (73-81).

Quart de finale le plus serré sur le papier, celui entre Nyon et Union a accouché d’une partie serrée jusque dans les ultimes instants. Menés de trois points à 40 secondes du buzzer final, les joueurs de la Côte ont vu le tir de Maleye N’Doye faire le tour de l’arceau avant de ressortir… Et sur l’action suivante, l’ailier international suisse Yoan Granvorka, qui n’a pas du tout été impacté par sa maigre fenêtre internationale en termes de minutes, a planté son troisième tir primé de la soirée (17 points pour lui) pour plier l’affaire pour les visiteurs. Mais le grand bonhomme de la soirée pour les Neuchâtelois a été Bryan Colon.

On pourrait aussi citer Aleksa Popovic (18 unités) mais Bryan Colon, le capitaine d’Union, a tout simplement été insaisissable (26 points en tout) lors d’un 3e quart-temps qu’il a traversé en lévitation. Même Jérémy Jaunin, défenseur pourtant réputé dans le milieu, n’a rien pu faire face à l’ancien shooteur du BBC Lausanne. Jaunin, auteur lui de 27 points et 5 paniers derrière l’arc, a été trop seul mercredi. La formation de Stefan Ivanovic, toujours privée de Laurent Zoccoletti, s’est fait manger au rebond (41-21), et ne retrouvera pas le «final four» de la SBL Cup pour la première fois depuis la saison 2008-2009

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

