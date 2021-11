Histoire du jazz – Coltrane en montée Parution d’un live de 1965 où le saxophoniste reprend tous les morceaux de «A Love Supreme». Boris Senff

John Coltrane au club Penthouse de Seattle en 1965. Chuck Stewart/Fireball Entertainment Group

Dans l’histoire du jazz, le début de l’année 1965 demeure dans les mémoires comme un jalon majeur du développement de cette musique avec l’accomplissement que représentait la sortie chez Impulse! de «A Love Supreme» de John Coltrane et son quartet mythique composé de Jimmy Garrison à la contrebasse, d’Elvin Jones à la batterie et de McCoy Tyner au piano.

Sommet – artistique et commercial – de la carrière d’un géant du saxophone, cet enregistrement de décembre 1964 culminait au sommet des préoccupations esthétiques, spirituelles et politiques d’un leader qui s’était imposé dès 1959 et son «Giant Steps» paru chez Atlantic.