Carte interactive de la Suisse – Combien de personnes portent le même nom de famille que vous? Il existe plus d'un demi-million de noms de famille différents dans notre pays. Grâce à notre outil, découvrez dans quelles régions le vôtre est le plus répandu. Sebastian Broschinski Yannick Wiget Svenson Cornehls

La diversité des noms de famille en Suisse est énorme. Il en existe plus d'un demi-million si l'on prend en compte toutes les différentes orthographes. Certains apparaissent des dizaines de milliers de fois, d'autres seulement de manière isolée. Quelle est la fréquence de votre nom de famille? Et dans quelles régions est-il le plus répandu? Découvrez-le ici: