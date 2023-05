Densité de la population – Combien de personnes vivent dans votre quartier? Notre carte interactive permet de voir, pour chaque adresse en Suisse, combien de personnes vivent sur un hectare. Sebastian Broschinski Patrick Meier Mathias Lutz Marc Brupbacher

Dans le classement des pays les plus densément peuplés du monde, la Suisse se situe quelque part dans la première moitié. Il existe pourtant d'énormes différences au sein même de notre pays: le centre-ville de Genève compte ainsi le plus grand nombre de personnes au kilomètre carré (29’000), alors que le village grison d'Avers n'en compte qu'à peine deux pour la même surface. À Paris, le kilomètre carré le plus densément peuplé accueille 51’000 personnes. À Barcelone, ce sont même 53'000 personnes.