Remplir la carrière du Mormont de matériaux non pollués demeure une des pistes du Canton de Vaud pour se débarrasser d’une bonne partie des terres d’excavations dont personne ne sait que faire. C’était encore une réponse au député Claude-Alain Gebhard, en mai 2022. Le Conseil d’État y voyant une façon de valoriser des terres dites de «type A» et de reconstituer un paysage. Ni plus ni moins que ce que demande l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). Nous sommes qui plus est en secteur de protection des eaux, sur le bassin de la Venoge, impossible de faire autrement.

Les matériaux de type A? Des terres issues d’excavations et non touchées par l’homme: le minerai creusé par tunnel, le sol sorti lors du creusement d’une piscine… L’immobilier, les infrastructures et les chantiers vaudois en ont produit de plus en plus à partir de 2014, dépassant les 2 millions de mètres cubes (annuellement) en 2016. Et malgré une légère baisse, ces terres et minéraux dont personne ne sait que faire – une petite partie est même envoyée en France — ont de nouveau grimpé à 2,2 millions de mètres cubes en 2021.

En 2015, la moitié était recasée dans des décharges – on en compte une dizaine actuellement sur Vaud — et un tiers seulement servait à réaménager d’anciennes gravières. Le Canton est toutefois parvenu à augmenter le taux à 40% en moyenne ces dernières années, soit un peu moins de 900’000 m3 en 2022 répartis sur une trentaine de sites.

C’est à la fois beaucoup, et à la fois peu, au regard des plus de 2,8 millions de mètres cubes de calcaire qui seront extraits de la Birette par Holcim.

Imprévisible?

«Le problème, c’est que ces projets de comblement de carrière ou de remise en état sont dépendants des chantiers et des autorisations. Il est impossible ou presque de faire des stratégies en années», explique un acteur de la branche. «Des volumes peuvent se libérer à la dernière minute ou prendre des années pour arriver et il suffit d’un grand projet pour tout changer. Imaginons que seulement un tronçon du projet de Cargo souterrain se fasse entre Berne et Lausanne, et le Mormont peut être partiellement comblé en quelques années à peine.»

Un enjeu économique de taille. Dans le milieu, déplacer et recaser ces matériaux peut rapporter gros. Compter 20 à 30 francs par mètre cube, sans compter une taxe cantonale qui doit passer à 50 ct. par mètre cube en mars prochain. Imaginons un comblement de la Birette par autant de mètres cubes totalement théoriques. Sans compter les sous-couches terreuses, les terres végétales, les effets de tassements et d’infiltrations d’eau ainsi que le concept de renaturation, cela se chiffrerait à un peu moins de 59 millions de francs selon les prix d’un géant turquoise de la branche. Hors taxes.

