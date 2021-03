Bien manger à moindre coût – Commander groupé pour des produits locaux accessibles Une association vient de se créer à Renens pour casser l’idée que bien manger n’est pas pour toutes les bourses. Chloé Banerjee-Din

Les trois fondatrices de VRAC Lausanne Ouest au restaurant-marché Legram, à Renens, où ont lieu les distributions (de gauche à droite: Aurore Bugy, Lucie Monot et Claudine Berger). Vanessa Cardoso

Pour obtenir un bon prix pour des denrées garanties locales, quoi de mieux que de commander pour plus d’une personne, directement auprès du producteur? Dans les cercles d’amis ou de voisins, ce genre d’initiative n’est pas rare. À Renens, une association vient de se créer avec un espoir: que le concept fasse boule de neige.

VRAC, pour «Vers un réseau d’achat commun», ce sont au départ trois amies, Aurore Bugy, Claudine Berger et Lucie Monot, qui cherchaient une idée pour lancer un projet social. Mais VRAC, c’est aussi une initiative française qui, depuis 2013, a essaimé dans neuf grandes villes, de Lyon à Paris. Concentrée sur les quartiers les moins favorisés, elle a pour objectif de permettre aux habitants d’accéder à de la nourriture de qualité, loin de la grande distribution. «J’ai vu une vidéo de l’acteur Manu Payet qui soutenait ce projet et je me suis dit: c’est ça qu’il faut faire!» sourit Claudine Berger.

Une fois par mois

Covid oblige, ça a pris un peu de temps mais le plan a pu décoller avec, entre autres, le soutien de la Commune de Renens. Les trois jeunes femmes ont rassemblé un carnet d’adresses de personnes qui pouvaient être intéressées, ont pris contact avec une poignée de producteurs, et ont trouvé un local qui pourrait les accueillir gratuitement. Au début de l’année, elles ont organisé leur première commande groupée et leur première distribution, dans les murs de Legram, un café-restaurant doublé d’un marché urbain non loin de la gare.

Pour l’instant, VRAC se concentre sur des produits secs, dont différents types de farines, des pâtes, des céréales et des légumineuses, ainsi que du miel. En vue de la prochaine distribution, qui aura lieu le 29 mars, les personnes intéressées doivent prendre contact avec l’association avant le 5 mars afin de recevoir un bulletin de commande. L’objectif est d’organiser une distribution par mois et de proposer par la même occasion des activités comme des ateliers de cuisine ou des rencontres avec les producteurs.