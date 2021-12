Tennis – Comme annoncé, Novak Djokovic renonce à l’ATP Cup Les organisateurs du tournoi par nations ont officialisé l’absence du No 1 mondial, déjà révélée par ses proches. Le mystère reste entier concernant sa participation à l’Open d’Australie.

Novak Djokovic se rendra-t-il en Australie pour battre le record de Federer? AFP

Le No 1 mondial Novak Djokovic, qui refuse de dire s’il a été ou non vacciné contre le Covid-19, ne disputera pas l’ATP Cup du 1er au 9 janvier à Sydney, ont annoncé mercredi les organisateurs, renforçant l’incertitude sur la participation du Serbe à l’Open d’Australie. «Le numéro un mondial Novak Djokovic s’est retiré de l’ATP Cup 2022. L’équipe de Serbie sera désormais dirigée par le 33e mondial Dusan Lajovic», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Une «source proche» de Djokovic avait déjà vendu la mèche à un journal serbe le jour de Noël: «Novak n’ira pas à l’ATP Cup à 99%. Il s’entraîne ici (à Belgrade), mais il a décidé de faire l’impasse sur ce tournoi»

L’ATP Cup, épreuve par nations organisée par l’ATP, marque le coup d’envoi de la nouvelle saison sur le circuit masculin. Djokovic, 34 ans, laisse toujours planer le doute sur sa participation à l’Open d’Australie du 17 au 30 janvier, tournoi du Grand Chelem qu’il a remporté à neuf reprises dont les trois dernières éditions. En cas de nouveau sacre cette année, le Serbe aurait la possibilité de remporter son 21e titre en Grand Chelem, battant ainsi le record qu’il codétient actuellement avec Rafael Nadal et Roger Federer.

Être vacciné pour entrer en Australie

Pour être autorisé à rentrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés. Or Djokovic refuse de dire s’il l’est ou non. Son père Srdjan avait déclaré fin novembre à la télévision serbe que Djokovic n’irait «probablement pas» à l’Open d’Australie, dénonçant un «chantage» des organisateurs.

La Fédération australienne de tennis a mis en place des vols charters afin de permettre aux joueurs internationaux de se rendre à Melbourne et Sydney pour participer aux tournois préparatoires. La championne en titre de l’Open d’Australie, la Japonaise Naomi Osaka, était parmi ceux qui ont atterri mardi. Djokovic n’était pas à bord. Les joueurs avaient également la possibilité de choisir de voyager avec un vol commercial.

AFP

