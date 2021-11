Le LHC sous haute pression – Comme ça, le Lausanne HC ne va nulle part Les Lions ont renoué avec la compétition par deux défaites face à Lugano et Zurich, ce week-end. Le top 6 s’éloigne encore. Jérôme Reynard Zurich

Les Lausannois se sont laissé gagner par la frustration dimanche après-midi au Hallenstadion. keystone-sda.ch

Au cours de ses deux défaites du week-end, samedi soir face à Lugano (8-4) et dimanche après-midi à Zurich (1-0), le LHC a cumulé septante-trois minutes de pénalité. Les deux fois, les Lausannois - par la voix de certains cadres du vestiaire ou tout simplement du coach - se sont plaints du traitement arbitral. Et ils l’ont mis dans la balance au moment d’expliquer leurs contre-performances.

Quand on commence à se réfugier derrière des excuses, même en partie, ce n’est jamais bon signe. Surtout, quand on commence à se frustrer, quand on ne parvient plus à garder son calme face aux événements contraires, cela devient inquiétant. Les Lions n’ont-ils pas perdu une série de quarts de finale de play-off dans ces conditions la saison dernière?