Tadej Pogacar semble imbattable – Comme Eddy Merckx, on l’appelle déjà le cannibale Même si le Slovène s’en défend, c’est lui, le plus fort dans le peloton. Alors que la route s’élève, comment faire pour qu’il déraille? À ses adversaires de le déstabiliser cette semaine dans les Alpes. Christian Maillard - Morzine

Tadej Pogacar, qui précède son dauphin Jonas Vingegaard, tient à son maillot jaune qu’il n’est pas prêt à lâcher. KEYSTONE

On le dit méticuleux dans sa préparation, maniaque sur son matériel et stakhanoviste de l’entraînement. Tadej Pogacar ne laisse rien au hasard et personne indifférent. Simple, accessible, drôle, l’homme ne se prend pas la tête. Il inspire le respect autour de lui, notamment dans son équipe et auprès des anciens. Cela ne veut pas dire toutefois que tout le monde porte cet «extraterrestre» dans son cœur, évidemment. À 23 ans, le Slovène, dont l’obsession est de vouloir tout gagner, irrite surtout ses adversaires, ceux, nombreux, qui voudraient tellement être à sa place. Mais comment s’y prendre?