Santé des animaux de compagnie – Comme les humains, chiens et chats ont aussi leur ostéopathe Les médecines complémentaires séduisent toujours plus les propriétaires d’animaux. Un vétérinaire les détaille dans un ouvrage grand public. Rebecca Mosimann

Le vétérinaire Walter Villiger propose une séance d’ostéopathie à Nova, chatte blessée à sa patte arrière droite. Chantal Dervey

Gingivite, douleurs articulaires liées à l’âge ou constipation aiguë sont autant de pathologies que Walter Villiger, vétérinaire à Monthey, soigne avec les médecines complémentaires. Et elles sont variées, que ce soit l’ostéopathie, l’acupuncture, la phytothérapie ou encore l’homéopathie.

«La meilleure? C’est celle qui fonctionne, plaisante-t-il. Et cela dépend de chacun. La demande est la même que l’on soit un humain ou un animal. La différence est que le premier parle et que pour le deuxième, on doit observer son comportement.»