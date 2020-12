Vous avez été la présidente d’une année exceptionnelle. Vous allez pousser un ouf de soulagement quand vous passerez le témoin?

Physiquement, je me sens bien. Psychiquement, c’est lourd. Je sens le poids de la responsabilité, parfois jusqu’au plus profond de la nuit. Au CHUV, j’ai vu des patients aux soins intensifs. Ce sont des images qu’on n’oublie pas, tout comme celles des soignants à bout de forces ou des personnes qui ont perdu des proches sans même pouvoir prendre congé. J’ai rencontré des entrepreneurs, des restaurateurs qui ne savaient plus comment faire. Ça pèse. D’un point de vue plus personnel, je n’ai plus vu ma mère, qui est dans un home, depuis des semaines. Je lui joue du piano au téléphone le dimanche. Malgré tout, il y a eu cette année des moments forts.