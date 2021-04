Hockey sur glace – Comme prévu, cette série se jouera sur des détails Lausanne a remporté en prolongation le premier acte de son quart de finale face à Zurich, mardi soir à la Vaudoise aréna (3-2). Jérôme Reynard

Denis Malgin a fait la différence en prolongation. KEYSTONE

C’était à ce genre de match que l’on s’attendait. Cela devrait du reste la norme dans cette série, entre deux équipes qui se valent et qui possèdent un système défensif de référence lorsqu’il est appliqué avec soin. Si l’on excepte l’absence des supporters et de leurs émotions, on a eu droit à une vraie rencontre de play-off, incertaine. Avec de l’intensité, dans le jeu comme dans les duels, avec de la tension et des provocations, registre dans lequel le LHC a montré qu’il avait du répondant, par l’intermédiaire de joueurs que l’on n’attendait pas forcément là (Hudon).