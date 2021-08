Festival de musique militaire – Comme un air de Tattoo dans les arènes d’Avenches Ayant annulé son édition 2021, Avenches Tattoo propose le rendez-vous Ave Musica dès jeudi. Sébastien Galliker

Le Majesticks Drum Corps se produira samedi dans les arènes d’Avenches à l’affiche d’Ave Musica. DR

Entre tradition et innovation. Telle devait être la thématique du festival de musique militaire Avenches Tattoo en septembre 2020. Las pour les organisateurs, la pandémie de Covid-19 est passée par là et les détenteurs d’un billet devront encore attendre 2022 pour assister à ce spectacle dans les arènes. Que les amateurs se rassurent toutefois, ils pourront bien prendre place dans l’amphithéâtre romain, le comité proposant un festival redimensionné, nommé Ave Musica, du 2 au 4 septembre.

«Quand nous avons décidé d’annuler, ce printemps, les musiciens suisses ne pouvaient pas répéter à plus de quinze et devaient bénéficier de 25 m² chacun.» Ludovic Frochaux, directeur d’Avenches Tattoo

«Quand nous avons décidé d’annuler, ce printemps, les musiciens suisses ne pouvaient pas répéter à plus de quinze et devaient bénéficier de 25 m² chacun. Et pour les formations étrangères, il y avait des risques de quarantaines, tant à l’aller qu’au retour», rappelle Ludovic Frochaux, directeur de l’événement. Finalement, les assouplissements de l’été permettent une organisation, mais la configuration sera nettement plus restreinte.

Les organisateurs ont notamment misé sur des formations militaires, dont les répétitions étaient plus simples, des plus petits ensembles de cuivres, une affiche helvétique et un volet important de percussions. Les percussionnistes ont notamment pu répéter avec des masques.

Militaires, cuivres et percus

Référence au glorieux passé d’Aventicum et clin d’œil au giron des musiques broyardes organisé en 2014, Ave Musica proposera trois soirées distinctes. Jeudi (dès 20 h), l’entrée sera libre pour la soirée de la musique militaire suisse, avec la Fanfare d’école de recrues 16-2/2021 et la Fanfare militaire brigade logistique 1.

Pour la soirée de vendredi (20 h), dédiée aux cuivres, seules 300 entrées ont été mises en vente, permettant de la déplacer au Théâtre du Château en cas de météo défavorable. «Pour l’instant, les choses se présentent bien, même si un risque d’averses n’est pas écarté pour vendredi. On ne mettra donc pas en vente d’autres sésames avant mercredi», commente Ludovic Frochaux. Les spectateurs pourront apprécier les prestations de l’ensemble Mélodia, puis du Swiss Army Brass Band.

«On ne mettra pas en vente d’autres sésames avant mercredi.» Ludovic Frochaux

Enfin, samedi (21 h), la percussion sera à l’honneur. Cette soirée riche et variée réunira les tambours bâlois de Stickstoff, Majesticks Drum Corps, la Zaehringia de Fribourg, le Showband Les Armourins de Neuchâtel ainsi que la Fanfare d’école de recrues 16-2/2021 avec ses tambours et batteurs. D’autres instruments, tels que la cornemuse ou le cor des Alpes, avec l’artiste Enrico Lenzin, seront de la partie pour cette soirée réunissant quelque 150 musiciens et déjà plus de 1000 spectateurs. De quoi garantir l’équilibre des comptes.

Le Swiss Army Brass Band sera de la partie vendredi soir, soit au Théâtre du Château, soit dans les arènes. DR

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.